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    Meteoroloji, Muğla için saat verdi: Kuvvetli yağış bekleniyor

    ANKARA, (DHA)
    06 Ağustos 2017 - 17:49Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 17:49

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla’nın iç kesimlerinde, önümüzdeki 2 saat boyunca, yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

    Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

    "Muğla radarından alınan son veriler ve yapılan tahminlere göre, halen Muğla çevresinde devam eden yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca özellikle Muğla merkez ve iç kesimdeki ilçelerinde (Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz) etkili olmaya devam ederek kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım,vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

    Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü , MUĞLA , sağanak yağış
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