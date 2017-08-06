Meteoroloji, Muğla için saat verdi: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Muğla radarından alınan son veriler ve yapılan tahminlere göre, halen Muğla çevresinde devam eden yağışların önümüzdeki 2 saat boyunca özellikle Muğla merkez ve iç kesimdeki ilçelerinde (Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz) etkili olmaya devam ederek kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım,vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"