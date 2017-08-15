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    Meteoroloji İstanbul için uyardı… Bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 14:27Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 14:27

    Meteoroloji İstanbul için uyarıda bulundu, hava durumu araştırmaları çoğaldı. Meteoroloji İstanbul'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yağışın gece 03:00'de başlamasının beklendiği belirtildi. İşte o uyarının detayları ve bu haftanın hava durumu

    İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak. Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

    Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

    15 AĞUSTOS HAVA DURUMU

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    7 BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK?

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

    MARMARA
    Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi.

    EGE
    Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m orta ve güneyi 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), orta kesimleri 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğleden sonra güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

    Meteoroloji İstanbul için uyardı… Bugün hava nasıl olacak 5 günlük hava durumu

    HARİTA İLE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    Etiketler: hava durumu , hava nasıl olacak , Meteoroloji İstanbul
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