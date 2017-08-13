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    Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Aşırı sıcaklara yağış molası

    İSTANBUL (İHA)
    13 Ağustos 2017 - 11:13Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 11:16

    İstanbul'da aşırı nemin de etkisiyle bunaltan sıcaklar, hafta başından itibaren yerini yağışa bırakacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışların pazartesi günü başlayacağı ve çarşamba günü etkili olmasının beklendiği belirtildi.

     

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimleri ve Akdeniz çevrelerinin parçalı bulutlu, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri ve öğle saatlerinde Doğu Toroslar mevkii ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile İç Ege ve kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu ve açık 35
    İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
    İzmir: Az bulutlu ve açık 37
    Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
    Antalya: Az bulutlu ve açık 32
    Samsun: Az bulutlu ve açık 30
    Trabzon: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
    Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38


    Meteoroloji İstanbul için tarih verdi Aşırı sıcaklara yağış molası
    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, pazartesi günü İstanbul ve çevresinde görülecek yağışların, çarşamba günü etkisini artırarak gök gürültülü ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

    Meteoroloji İstanbul için tarih verdi Aşırı sıcaklara yağış molası

    Meteoroloji İstanbul için tarih verdi Aşırı sıcaklara yağış molası



    Etiketler: istanbul , meteoroloji , Hava durumu
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