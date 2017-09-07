Meteoroloji gÃ¼n verdi: SÄ±cak hava geri geliyor

Meteorolojiâ€™den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmediÄŸi, bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerin aÃ§Ä±k ve az bulutlu geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca mevsim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri ve Ã¶zellikle iÃ§ kesimlerde gece ve gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek farktan dolayÄ± meydana gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Ä°STANBULâ€™DA 33 DERECE BEKLENÄ°YOR

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n bazÄ± iller iÃ§in hava tahmini ÅŸÃ¶yle:

"Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n tÃ¼m yurtta hissedilir derecede artacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin 5-9 derece Ã¼zerinde seyredeceÄŸi bekleniyor. Bu hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Samsun, Trabzon ve Erzurumâ€™da 31, Ä°stanbulâ€™da 33, Konya ve Afyonkarahisarâ€™da 34, Ankara ve Ä°zmirâ€™de 35, Adana ve Antalyaâ€™da 36, AydÄ±n ve Bursaâ€™da 37, DiyarbakÄ±r ve ÅžanlÄ±urfaâ€™da 40 dereceye yÃ¼kselmesi tahmin ediliyor"

Â BÄ°R UYARI DA EGE'YE GELDÄ°...

Ege BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±kacak. Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son deÄŸerlendirme ve tahminlere gÃ¶re gelecek hafta boyunca yurdun sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ±, bu sÃ¼re iÃ§inde Ege'de yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmediÄŸi belirtildi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hissedilir derecede artacaÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgiler verildi:



"Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ã‡anakkale, Ä°zmir, AydÄ±n, Manisa'da 3-5 ve BalÄ±kesir'de ise mevsim normallerinin 7-9 derece Ã¼zerinde seyretmesi bekleniyor. Bu hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã‡anakkale'de 31, Ä°zmir'de 35, Manisa ve BalÄ±kesir'de 36, AydÄ±n'da 37 dereceye yÃ¼kselmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."

Ã–te yandan, mevsim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri ve Ã¶zellikle iÃ§ kesimlerde gece ile gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek farktan dolayÄ± meydana gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.

5 Ä°LE DE BU UYARI GELDÄ°

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ElazÄ±ÄŸ, Malatya, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'Ã¼n sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ±nÄ± ve 5 ile 7 derece arasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ElazÄ±ÄŸ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "YapÄ±lan son deÄŸerlendirme ve tahminlere gÃ¶re cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bir hafta boyunca yurdumuz genelinde olduÄŸu gibi bÃ¶lgemiz genelinde Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ± tahmin edilmektedir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonuna kadar bÃ¶lgemiz genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmezken, havanÄ±n az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi beklenmektedir"denildi.



SÄ±caklÄ±k 5-7 derece artacak

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n tÃ¼m bÃ¶lgede hissedilir derecede artacaÄŸÄ±nÄ± belirten merkezin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda, ElazÄ±ÄŸ bÃ¶lgesinde de mevsim normallerinin 5-7 derece Ã¼zerinde seyredeceÄŸinin beklendiÄŸi kaydedildi.

Merkez ayrÄ±ca, bu hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Tunceli ve Malatyaâ€™da 36, ElazÄ±ÄŸâ€™da 37, BingÃ¶lâ€™de 35, AdÄ±yamanâ€™da ise 40 dereceye kadar yÃ¼kselmesi beklendiÄŸini aktardÄ±.

UyarÄ±da da bulunan merkez, mevsim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile birlikte ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri, Ã¶zellikle gece ve gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek farktan dolayÄ± meydana gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ±nÄ± istedi.

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