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    Meteoroloji gÃ¼n verdi: SÄ±cak hava geri geliyor

    ANKARA, (DHA)Â
    07.09.2017 - 13:11 | Son GÃ¼ncelleme: 07.09.2017 - 18:29

    Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yapÄ±lan son deÄŸerlendirme ve tahminlere gÃ¶re, yarÄ±ndan itibaren Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 1 hafta boyunca yurdun sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸini duyurdu. SÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinin 5-9 derece Ã¼zerinde seyredecek... Ege BÃ¶lgesi, AdÄ±yaman, Malatya, BingÃ¶l, Tunceli iÃ§in de meteorolojiden aÃ§Ä±klamalar geldi.

    Meteorolojiâ€™den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmediÄŸi, bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerin aÃ§Ä±k ve az bulutlu geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca mevsim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle birlikte ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri ve Ã¶zellikle iÃ§ kesimlerde gece ve gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek farktan dolayÄ± meydana gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

    Ä°ÅžTE Ä°L Ä°L 5 GÃœNLÃœK HAVA DURUMU TAHMÄ°NÄ°

    Ä°STANBULâ€™DA 33 DERECE BEKLENÄ°YOR

    Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n bazÄ± iller iÃ§in hava tahmini ÅŸÃ¶yle:

    "Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n tÃ¼m yurtta hissedilir derecede artacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin 5-9 derece Ã¼zerinde seyredeceÄŸi bekleniyor. Bu hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Samsun, Trabzon ve Erzurumâ€™da 31, Ä°stanbulâ€™da 33, Konya ve Afyonkarahisarâ€™da 34, Ankara ve Ä°zmirâ€™de 35, Adana ve Antalyaâ€™da 36, AydÄ±n ve Bursaâ€™da 37, DiyarbakÄ±r ve ÅžanlÄ±urfaâ€™da 40 dereceye yÃ¼kselmesi tahmin ediliyor"

    Â BÄ°R UYARI DA EGE'YE GELDÄ°...

    Ege BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normallerinin Ã¼zerine Ã§Ä±kacak. Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son deÄŸerlendirme ve tahminlere gÃ¶re gelecek hafta boyunca yurdun sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ±, bu sÃ¼re iÃ§inde Ege'de yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmediÄŸi belirtildi.
    Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hissedilir derecede artacaÄŸÄ± bildirilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgiler verildi:

    "Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n Ã‡anakkale, Ä°zmir, AydÄ±n, Manisa'da 3-5 ve BalÄ±kesir'de ise mevsim normallerinin 7-9 derece Ã¼zerinde seyretmesi bekleniyor. Bu hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã‡anakkale'de 31, Ä°zmir'de 35, Manisa ve BalÄ±kesir'de 36, AydÄ±n'da 37 dereceye yÃ¼kselmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor."
    Ã–te yandan, mevsim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri ve Ã¶zellikle iÃ§ kesimlerde gece ile gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek farktan dolayÄ± meydana gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi.

    Meteoroloji gÃ¼n verdi: SÄ±cak hava geri geliyor

    5 Ä°LE DE BU UYARI GELDÄ°

    Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ElazÄ±ÄŸ, Malatya, AdÄ±yaman, Tunceli ve BingÃ¶l'Ã¼n sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ±nÄ± ve 5 ile 7 derece arasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

    Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ElazÄ±ÄŸ BÃ¶lge Tahmin ve UyarÄ± Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "YapÄ±lan son deÄŸerlendirme ve tahminlere gÃ¶re cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki bir hafta boyunca yurdumuz genelinde olduÄŸu gibi bÃ¶lgemiz genelinde Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve BingÃ¶l sÄ±cak hava dalgasÄ±nÄ±n etkisinde kalacaÄŸÄ± tahmin edilmektedir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta sonuna kadar bÃ¶lgemiz genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmezken, havanÄ±n az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi beklenmektedir"denildi.

    SÄ±caklÄ±k 5-7 derece artacak

    Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n tÃ¼m bÃ¶lgede hissedilir derecede artacaÄŸÄ±nÄ± belirten merkezin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda, ElazÄ±ÄŸ bÃ¶lgesinde de mevsim normallerinin 5-7 derece Ã¼zerinde seyredeceÄŸinin beklendiÄŸi kaydedildi.

    Merkez ayrÄ±ca, bu hafta sonu ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta boyunca en yÃ¼ksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Tunceli ve Malatyaâ€™da 36, ElazÄ±ÄŸâ€™da 37, BingÃ¶lâ€™de 35, AdÄ±yamanâ€™da ise 40 dereceye kadar yÃ¼kselmesi beklendiÄŸini aktardÄ±.

    UyarÄ±da da bulunan merkez, mevsim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile birlikte ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri, Ã¶zellikle gece ve gÃ¼ndÃ¼z sÄ±caklÄ±klarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek farktan dolayÄ± meydana gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerine karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ±nÄ± istedi.

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    Etiketler: SÄ±cak havalar , meteoroloji , sÄ±caklÄ±k uyarÄ±sÄ±
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