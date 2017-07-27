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    Yağış ne kadar sürecek? İstanbullulara önemli uyarı

    AA
    27 Temmuz 2017 - 18:59Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 21:35

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji uzmanı Murat Acar geceye kadar İstanbul için yaptıkları uyarının geçerliliğini koruduğunu söyledi. Acar, İstanbul'da yağışların aralıklarla yarına kadar devam edeceği bilgisini verdi. Acar, yağış kesilse de devam edeceğini aktardı. CNNTürk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise vatandaşları yıldırım riskine karşı uyardı.

    Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtilerek, yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram), Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde ise kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

    YAĞIŞ ZAYIF ŞEKİLDE DEVAM EDECEK, YILDIRIM RİSKİ VAR

    Öte yandan CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, yağışın daha zayıf şekilde süreceğini ve yıldırım riskinin olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

    Sürmeli şöyle konuştu:

    "Bundan sonrası tehlike yıldırım ve dolu. Yağışın büyük kısmı yere indi. Yağış yarın sabaha kadar yüksek ihtimalle var.

    Miktarı kısmen azalıyor. Yıldırım yağış olsa da olmasa da devam edecektir. Teyakkuzda, dikkatli olunması gerekiyor. Riskin anlık olarak çok yüksek olduğunu bilmekte fayda var. Camdan çıkıp dışarıya seyretmek iyi değil. Dışarda olmamaya, bir an önce eve gitmekte fayda var. Evde de camdan dışarıya bakmayın.Dışarda olanlar etrafta metal olan yerlerde yıldırımın düşme ihtimali bilsinler. Metal olan yerlerden uzak durun, 2 karışı geçen suya girmeyin."

     

     

    Etiketler: Meteoroloji , Yağmur , yağış , Hava durumu
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