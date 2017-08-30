Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da son durum...

İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına akşam saatlerinde etkili oldu. Boğa'da da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Taksim Meydanı'ndaki kafelerdeki sandalyeler havada uçuşmasına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştü. Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı binaların bodrum katlarında da su baskını yaşandı. Dolapdere’de yağışla birlikte yollar dereye döndü. Su baskının yaşandığı bir sokakta vatandaşın aracını kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı. Suda yüzen aracı vatandaşın yüzdürmesi dikkat çekti. Eminönü'de de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar güç anlar yaşadı.

YENİ AÇIKLAMA

Dün yaşananlardan sonra Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Meteoroloji'den verilen bilgiye göre, bugün kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu’nun kuzeybatısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece arasında azalacak. Rüzgar Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

YAĞMUR GİDİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da hava yarın ve cuma günü parçalı bulutlu, hafta sonu ise az bulutlu olacak. Bugün 26 derece olan sıcaklık pazar günü 31 dereceye çıkacak.

İLLERDE DURUM

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38