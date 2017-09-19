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    Meteoroloji açıkladı: Hava serinleyecek

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 18:34 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 18:34

    Meteoroloji, hava sıcaklığının perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-10 derece azalacağını duyurdu. Perşembe Trakya'da, cumadan itibaren Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da sağanak yağışlar bekleniyor.


    Meteoroloji, hava sıcaklıklarının, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde, 6 ila 10 derece azalacağını duyurdu.
    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz 2 hafta boyunca yurt genelinin, sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldığı belirtildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiği hatırlatılırken, bazı illerde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı kaydedildi.

    SICAKLIK YARIN MARMARA'DA HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK

    Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde hissedilir derecede artacağının, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağının ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğinin beklendiği belirtildi. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde olacak.
    Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege'de, cuma günü ve hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere hava sıcaklığının azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği kaydedildi.

    SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca "21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya'da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

    Etiketler: son dakika , haber , hava durumu , meteoroloji , sıcak , soğuk , haberler
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