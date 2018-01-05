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    Meteoroloji açıkladı... - 35.9 derecede dondular

    AA
    05.01.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2017 yılının en soğuk günü sıfırın altında 35,9 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde, en sıcak günü ise 46,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı.

    Geçen yılın sıcaklık değerlerine, yağış miktarına, kar kalınlığına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, kurumun Türkiye'nin tamamını kapsayacak ve temsil edecek bütünleşik bir gözlem ağı programına sahip olduğunu söyledi. Bu çerçevede özellikle son 15 yılda yerleşim alanlarının yanı sıra denizlerde, havalimanlarında, su havzalarında ve yerleşim alanlarının dışındaki yüksek alanlarda toplamda bin 840 farklı tip ve özellikte gözlem sistemi kurulduğu bilgisini veren Güneş, kurulan bu gözlem sistemlerinden alınan verilerin, vatandaşlara ve ilgili sektörlere ihtiyaç duydukları anlık hava durumu bilgilerinin sunulmasında kullanıldığını kaydetti. 

    Güneş, bunun yanı sıra alınan verilerin, hava tahminlerinin hazırlanması ve doğrulanması, iklim ve iklim değişikliği çalışmalarının yapılması, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sektörel bazlı ürün ve hizmetlerin hazırlanmasında da kullanıldığını da aktardı. 

    En sıcak gün Cizre'de, en soğuk gün ise Göle'de yaşandı 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, il ve ilçelerin iklim özelliklerini gösteren bin 769 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan (OMGİ) aldığı verileri değerlendirerek, 2017 yılında gerçekleşen meteorolojik uç değerleri hazırladığını anlatan Güneş, 2017'nin en sıcak gününün 2 Ağustos 2017'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandığını ve hava sıcaklığının 46,9 derece ölçüldüğünü bildirdi. 

    Güneş, kayıtlara geçen ikinci en yüksek sıcaklık değerinin 2 Temmuz'da Aydın'da, 9 Ağustos'ta Şanlıurfa'da 44,8 dereceyle kaydedildiğini söyledi. 2017 yılının en soğuk gününün de 18 Şubat'ta Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandığını belirten Güneş, "Termometreler o gün sıfırın altında 35,9 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise 18 Şubat'ta Erzurum Havalimanı ile 3 Ocak'ta Kars Harakani Havalimanında eksi 32,3 derece olarak kaydedildi." dedi. 

    Rüzgar en hızlı Bozcaada'da esti 

    İsmail Güneş, 2017 yılında kaydedilen günlük toplam yağış miktarına da değinerek, "Rekor, Antalya'nın Manavgat ilçesinde. 28 Kasım günü Manavgat'a 156,9 milimetre yağış düştü. Antakya ili ise 21 Mayıs'ta 97,8 milimetre yağış aldı." bilgisini paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en yüksek kar kalınlığının ise 9 Ocak 2017'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 250 santimetre ölçüldüğünü bildiren Güneş, kar kalınlığının 16 Şubat'ta Bitlis'te 188 santimetre olduğunu söyledi. Güneş, "2017 yılında rüzgarın en hızlı estiği gün olan 6 Nisan'da, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rüzgar saatte 175,7 kilometre ölçüldü. 23 Nisan'da Erzurum Havalimanında ve 6 Ocak'ta Isparta'da ise rüzgar değeri, saatte 96,5 kilometre olarak kaydedildi." dedi. 

     

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    Etiketler: Soğuk hava , sıcak hava
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