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    Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid Meteor Yağmuru nedir?

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 12:07Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 12:07

    Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen meteor yağmurları doğa olayı tutkunları tarafından büyük merakla takip ediliyor. TUG uzmanları, meteor yağmurlarının en etkileyici olanlarının Perseid ve Leonid Meteor Yağmurları olduğuna dikkati çekti. Peki Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta izlenebilecek? Perseid Meteor Yağmuru nedir?

    1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmuru bu yıl 12 Ağustos Cumartesi günü başladı. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kapadokya'da gözlendi. Meteor yağmuru şöleni 13 Ağustos'ta devam edecek. Meteorların son derece yüksek hızlarla Dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan görüntü, saat 22.00’den itibaren izlenebilecek. Bu muhteşem gök olayına şahit olmak için uzmanlar şunları öneriyor: "Mümkün olduğu kadar ışık kirliliğinden uzak bir bölgeyi tercih edin. Gözlerinizin gökyüzündeki karanlığa alışması için süre tanıyın."

    PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

    Dünya’nın Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı’nın arkasında bıraktığı malzemenin oluşturduğu buluta giriyor olması, “yıllık” olarak gözlemlediğimiz Perseid Meteor Yağmuru'nun da başlangıcına işaret ediyor.

    1992 yılından beri görülen Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

    Perseid gök taşının ilk kez 1862 yılında keşfedildi, 1990'lı yıllardan itibaren de dünyada tekrar görülmeye başlandı. Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.

    METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

    Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen isimdir. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle izlenebiliyor.

     

    Etiketler: Meteor yağmuru , Meteor yağmuru ne zaman , Meteor yağmuru saat kaçta , Perseid Meteor Yağmuru nedir
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