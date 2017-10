Meteor yağmuru ne zaman? Orionid meteor yağmuru yaklaşıyor

Meteorların dünya atmosferine girdiği zaman uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışması olarak tanımlanan meteor yağmurları, doğa olayı tutkunları tarafından heyecanla takip ediliyor. Bu yıl yine kuyruklu yıldızların geçişleri sırasında bıraktıkları parçacıkların yılın belli dönemlerinde oluşturduğu meteor yağmurları büyük bir ilgi odağı oldu. İlk göktaşı yağmuru 3-4 Ocak tarihlerinde gerçekleşti. Şimdi ise gözler Orionid (Avcı) göktaşı yağmurunda. Peki geçtiğimiz yıl Google’ın doodle ile hatırlattığı Orionid (Avcı) göktaşı yağmuru ne zaman gerçekleşecek?



20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Orionid (Avcı) göktaşı yağmurunda saatte 20 civarında, göktaşı izlenebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?



Her yıl ekim ayında yaşadığımız Orionid yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. İsmini Orion (Avcı) takımyıldızından geliyorlarmış gibi görünmelerinden alıyor. 21-22 Ekim tarihlerinde saat 23.00'dan sonra doğu yönünde gökyüzünde birbirlerine yakın, belirgin bir şekilde üst üste dizilmiş üç yıldız bulunur. Bu yıldızları bulduktan sonra onların batı yönüne doğru baktığınızda onlardan daha kuvvetli bir şekilde parıldayan kızıl bir yıldız görürsünüz. Bu yıldız Avcı Takımyıldızı'nın en parlağı olan Betelgeuse yıldızıdır.



NASIL İZLENEBİLİR?



Orionidler'in dağıldığı nokta yaklaşık olarak Betelgeuse yıldızının bulunduğu bölgedir. Ama meteorlar bu bölgede her tarafa doğru yayıldığından gökyüzünün her yerinden Orionidler'i görebilirsiniz. Gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında net bir şekilde görülebiliyor. Bu meteor yağmuru ülkemizden de teleskopla rahatlıkla izlenebilir. Ayrıca çıplak gözle de görülebilirler. Özellikle gece saat 1 ile 4 arasında gökyüzüne bakanlar, eğer ışık kirliliği olmayan bir bölgedelerse, meteor yağmuruna tanık olabilirler. Şu anda beklenen oran, saatte 30 kayan yıldız düzeyinde!