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    Meteor yağmuru bu gece gökyüzünde görsel bir şölen yaratacak

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 13:32Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 13:32

    Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurlarından Perseid, bu gece en yüksek seviyeye ulaşarak gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, Perseid'in 12 Ağustos Cumartesi'yi 13 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece en yüksek seviyeye ulaşacağını söyledi.

    TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, Perseid'in 12 Ağustos Cumartesi'yi 13 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece en yüksek seviyeye ulaşacağını söyledi.

    Binlerce parçanın güneş ışınları ve çekimin etkisiyle "Swift-tuttle" adlı kuyruklu yıldızdan koparak Perseid gök taşı yağmurunu oluştuğunu belirten Esenoğlu, bu durumun adeta doğal görsel şölene dönüşeceğini aktardı.

    Esenoğlu, Perseid gök taşının ilk kez 1862 yılında keşfedildiğini, 1990'lı yıllardan itibaren de dünyada tekrar görülmeye başlandığını ifade etti.

    "EVRENİ DAHA İYİ TANIMAMIZA KATKI SUNACAK"

    Perseid gök taşı yağmurunun temmuz ve ağustos aylarında izlenebildiğini dile getiren Esenoğlu, "Uzaydan gelen böyle görsel bir şöleni seyretmemiz, ilgilenmemiz gerekir. Sonuçta bu doğal bir görsel şölen. Evreni daha iyi tanımamıza katkı sunacaktır" diye konuştu.

    Esenoğlu, gök taşı yağmuru sırasında kopan parçalardan bazılarının mercimek büyüklüğünde yeryüzüne düşeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Perseid ısıları 2 bin santigrata kadar çıkabilir. Atmosferdeki ısınma ve sürtünmeden dolayı Perseidler doğal ortamda soğukken kırmızı, sıcakken ise beyaz renkte ışık üretiyorlar. Uluslararası Göktaşı Organizasyonunun internet sitesinden kaç tane gök taşı görüldüğü yazılarak bilime katkıda bulunulabilir. Bu veriler dünyanın her yerinden toplandığı için bilgi değeri taşıyor."

    TÜM GECE İZLENEBİLECEK

    Gök taşı yağmurunun saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlediğini hatırlatan Esenoğlu, gökyüzündeki bu görsel şölenin kuzeydoğu yönünde az ışık alan yerlerden iyi bir şekilde tüm gece boyunca izlenebileceğini dile getirdi.

    Yılda 100'den fazla gök taşı yağmurunun meydana geldiğini aktaran Esenoğlu, Perseid gök taşı yağmurundan sonra ise 4-17 Aralık'ta Geminid gök taşı yağmurunun izlenmeye değer bir doğa olayı olduğunu kaydetti.

    Etiketler: son dakika , meteor , gök taşı , cumartesi , haber , haberler , evren
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