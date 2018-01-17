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    Meteor büyük bir ses ve ışıkla yaklaştı... Büyük panik yaşandı

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:

    ABD ve Kanada'nın belli noktaları dün gece meteor ışığıyla aydınlandı. Halkta büyük paniğe sebep olan meteor bir patlama sesi ve 2 büyüklüğünde sarsıntı yarattı.

    ABD'nin Ohio, Michigan ve Ontario bölgeleri dün sıra dışı bir gece yaşadı. Bir anda ortaya çıkan bir ışık kütlesi bölgede yaşayanları korkuttu.

    Bölge sakinleri ateş topu gibi bir şey gördüklerini ve karanlık gökyüzünün birden gündüze döndüğünü söyledi. Bir kadın kaya parçasının evinin tepesine düştüğünü iddia etti.

    Meteor büyük bir ses ve ışıkla yaklaştı... Büyük panik yaşandı

    Salı akşamı yerel saatle 18.00 civarında düşen meteor 2 büyüklüğünde sarsıntıya sebep oldu. Ulusal Hava Servisi de olayın meterolojik olmadığını muhtemelen meteor olduğunu söyledi.

    Sosyal medyada paylaşılan çok sayıda videoda karanlık olan gökyüzü bir anda aydınlanıyor.

    Etiketler: meteroloji , Meteoroloji
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