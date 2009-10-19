Yukardaki ifadeler Ã‡arÅŸÄ±'nÄ±n internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± duyurudan bir cÃ¼mle. Az Ã§ok yazÄ±lanÄ± anlayan biri olarak, sÃ¶ylenmek istenenleri gÃ¼Ã§lÃ¼kle anladÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylemeliyim. KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±ndaki protestolarÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra bu ifadeleri anlamak iÃ§in bir kaÃ§ kez okuduÄŸuma acÄ±dÄ±m doÄŸrusu. MÃ¼barekler sanki Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼'ne adaylar, bizler de jÃ¼ri Ã¼yesiyiz.



TakÄ±m puan cetvelinde orta sÄ±ralarda.

Åžampiyonlar Ligi'nde ise "0" puanla son sÄ±rada.

Ä°ÅŸin kÃ¶tÃ¼sÃ¼ geleceÄŸe dair teknik anlamda bir umut da gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

BeÅŸiktaÅŸlÄ±lÄ±k deÄŸerleri ayaklar altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ.



KulÃ¼bÃ¼n borcu bini aÅŸmÄ±ÅŸ. Ã–yle ki baÅŸkanlÄ±ÄŸa adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyanlara Ã§Ä±lgÄ±n gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. KurtarÄ±cÄ± olarak "Rahmi KoÃ§" gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AÅŸaÄŸÄ±sÄ± kesmez durumda Ã§Ã¼nkÃ¼.

Ä°ÅŸte bu durumda Ã‡arÅŸÄ± lÃ¼tfetti ve yÃ¶netimi istifaya davet etti.Â

ErdoÄŸan Aksoy yazÄ±yor

Ama artÄ±k Ã§ok geÃ§. En son Tabata ve kendisine verilen 8 milyon eurodan sonra kesmiÅŸtim Ã¼midimi. Ama artÄ±k atÄ±ÅŸ serbest:

Bu zamana kadar DemirÃ¶ren'e ÅŸu veya bu sebeple verdiÄŸiniz destekten dolayÄ± suÃ§lu sizsiniz.

YapÄ±lan her yanlÄ±ÅŸa gÃ¶z yumduÄŸunuz iÃ§in suÃ§lu sizsiniz.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sorunlarÄ± Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼rken marka olarak BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§me iÅŸtahÄ±nÄ±z dolayÄ±sÄ±yla suÃ§lu sizsiniz.

2 haftadÄ±r BeÅŸiktaÅŸ maÃ§larÄ±nÄ± seyretmiyorduk. GerÃ§i Fatih Terim'in milli takÄ±mÄ± yeterince sinirlerimizi bozmuÅŸtu ya neyse.

Ne Åžampiyonlar Ligi'ndeki puan hanesinde "0" puanÄ±n kalÄ±cÄ± olabileceÄŸi riski...

Ne KaragÃ¼mrÃ¼klÃ¼lerin kapalÄ± tribÃ¼nde estirdikleri terÃ¶r...

Ne de baÅŸkanlÄ±k seÃ§imine hazÄ±rlÄ±k yapanlarÄ±n iÃ§inde bulunduklarÄ± durum.

En Ã§ok ne bozdu sinirlerimi biliyor musunuz?

Testi kÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra yÃ¶netimi istifaya davet etmeleri. TakÄ±ma destek vermenin zorunlu olduÄŸunu internetlerde yayÄ±nladÄ±ktan sonra bunu yapmamalarÄ±.

Kabullenemiyorum bu durumu...

Rakamlara bakÄ±yorum.

FenerbahÃ§e, Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ..

Bu 3 takÄ±m arasÄ±nda en az tribÃ¼n geliri olan takÄ±m BeÅŸiktaÅŸ.

Serdar Bilgili dÃ¶neminde kapalÄ± tribÃ¼ne localar yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã‡arÅŸÄ±'ya da yer olarak Yeni AÃ§Ä±k gÃ¶sterilmiÅŸti. DolarÄ±n dolar olduÄŸu zamanda yaklaÅŸÄ±k 5 milyon dolarlÄ±k bir gelir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Sonra DemirÃ¶ren geldi iktidara. Ã‡arÅŸÄ± da eski yerine.



Åžimdi de tribÃ¼nleri temizleyeceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor DemirÃ¶ren.

Ä°lahi BaÅŸkan, gÃ¼ldÃ¼rtme bizi. Abesle iÅŸtigal etme durduk yere. YapamazsÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼.. BoÅŸu boÅŸuna polemiÄŸe girilecek yine. Size kÄ±smet olur mu bilmem ama yapÄ±lacak tek ÅŸey var : Zaten yeniden yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor musunuz Ä°nÃ¶nÃ¼'yÃ¼? Bittikten sonra satarsÄ±nÄ±z kombineleri medenice olur biter. KaragÃ¼mrÃ¼klÃ¼lere, CerrahpaÅŸalÄ±lara bedava bilet vermek yok tabiki. Hem kulÃ¼p para kazanÄ±r, hem de herkes Ã§oluÄŸu Ã§ocuÄŸu ile maÃ§ seyreder. "Sen saÄŸ ben selamet" yani.