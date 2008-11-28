Metalist bizim ligde oynasa

Ukrayna liginde ikinci durumdaki bu mütavazi takım, Turkcell Süper Ligde çok rahat şampiyonluğa oynayabilecek kalitede olduğunu gösterdi.

Sinan Özcan yazıyor

Ertuğrul Sağlam’ın Skibbe’nin evine kadar giderek “bakın bu adını bile yanlış telaffuz ettiğiniz takımı çantada keklik görmeyin” şeklindeki uyarısının ne kadar haklı olduğunu gözlerimizle gördük.

Tam bir haftadır bütün basının sinir bozucu bir önemsemeyiş edasıyla adını Metalist “Karkov” diye sunduğu Metalist Karkhiv takımı, bir yandan futbolda takım savunmasın nasıl uygulanması gerektiğini gösterdi bizlere, diğer yandan da, kapılan topla rakip kaleye en kısa ve süratli nasıl gidileceği ile ilgili örnekler sundu.

Galatasaray mağlup olmasına rağmen maçın genelinde topa sahip olan, zaman zaman seri ve estetik paslaşmalarla seyir zevki veren, önemli birkaç pozisyon bulan, hatta tartışmalı da olsa çok şık ve organize bir de gol bulan taraftı.

Ancak Metalist de özellikle kornerlerden önemli pozisyonlar yakaladı. Ayrıca orta sahada bilhassa ilk yarıda Meira’nın laubali pasları ve ikili mücadelelerde bariz şekilde güçsüz kalması neticesinde kaptırdığı toplarla kalemizde etkili oldular.

Ne yazık ki Meira’nın ön liberodaki saçmalamasının cezasını Meira yerine Emre Aşık çekti.

Stoperde Emre Aşık’ın mücadele gücüne karşılık Meira’nın topu oyuna sokma becerisini tercih eden Skibbe’nin bu kararı çok doğru gözükmedi. Zira son maçlarda çok pas hatası yapan Meira’nın topu oyuna sokma kabiliyeti de yavaş yavaş tartışmalı hale geliyor.

İkinci yarı Meira’nın yerine ön liberoda Ayhan’a Barış eşlik etti. Bu sayede Ayhan’ın oyuna katkısında kayda değer bir artış görüldü. Yine de iyileşmesi halinde Mehmet Topal, Ayhan’ın yanında oynayacak en uygun kişi olacak gibi duruyor.

Galatasaray bu sezon, nispeten diri, agresif futbol oynayan ekiplerden sadece Trabzonspor’u yenebildi. Ne Benfica, ne de Olimpiakos bu derece sert takımlar değildi. O nedenle bu takımlara karşı alınan sonuçların kamuoyunda doğru yorumlanmadığını düşünenlerdenim.

Ayrıca Galatasaraylı futbolcular bariz bir şekilde maç seçiyor. Avrupa maçlarındaki oyun ile ligdeki ve kupadaki oyunlar arasında dağlar kadar fark var.

Şu an oynayabilecek durumdaki oyuncu kadrosuyla oldukça yumuşak bir takım olan Galatasaray, özellikle deplasman maçlarında, karşısında mücadeleci, kora kor oynayan ekipleri görünce bu yüzden sıradanlaşıyor, izleyenleri şaşırtıyor. Hadiseyi doğru yorumlayamayanlara da “üç gün önce Benfica’yı bu takım mı sahadan sildi?” dedirtiyor.

Bu sebeple, Galatasaray’ın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu oyuncular, Mehmet Topal, Barış Özbek, hatta Uğur Uçar gibi agresif ve mücadeleci oyunculardır. Dileriz kısa zamanda oynayacak kıvama gelirler…

Bu arada maçın kalitesinin artmasında başrolü oynayan hakem de kocaman bir alkışı hak etti.

Oyunda hafif sertliklere müsaade ederek oyunun akışına fazla müdahale etmeyerek bizlere Premier Lig tadında süratli bir maç izleme imkanı veren orta hakemin bizim hakemlerimize örnek olmasını diliyoruz.