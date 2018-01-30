Metalde anlaşma tamam

130 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme birkaç ayaktan oluşuyor. Buna göre 31 Ağustos 2017’deki saat ücretleri, 1 Eylül 2017’den itibaren 9 TL’ye çıkarıldı. Herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş zam yapılırken, kıdem zammı da her yıl için 30 lira olarak belirlendi. Buna göre 15 yılını dolduran bir işçinin kıdem zammı da 450 lira oldu. Tüm bu iyileştirmelerle birlikte bir yılını dolduran işçilerin alacağı zam 510 ile 930 TL arasında değişen miktarlarda oldu. Sosyal haklara yapılan zammın aylık getirisi ise yüzde 1.68 olarak hesaplandı. Sosyal yardım zammının parasal değeri ise 50 lira 91 kuruş oldu.

Anlaşma gereğince işçilere, yıllık getirisi 480 lira olan bir tamamlayıcı sağlık sigortası da yapılacak. Ayrıca kayınvalide-kayınbaba vefatında artık çalışanlar 3 günlük izin kullanabilecek. Türk Metal’den konuyla ilgili yapılan açıklamada da, sözleşmenin iki yıllık olduğu vurgulandı.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada ise, MESS ile yapılan son görüşmede sendikanın teklifinde yer alan birçok maddenin kabul edildiği belirtildi. Kıdem zammı, seyyanen zam, sosyal haklar, tamamlayıcı sağlık sigortasının da olduğu belirtilen açıklamada, “2 Şubat itibari ile grev uygulama kararını aldığımız ve yasaklanan grevimize rağmen bugün yapılan görüşmeler neticesinde üyelerimizde memnun eden sözleşmeye imza atılmıştır” denildi.

‘24 SAATTE TAMAMLADIK’

Görüşmelerin 24 saat içinde uzlaşıyla tamamlandığı ve 3 işçi sendikasıyla da anlaşma imzalandığı belirten MESS Başkanı Kudret Önen “Bu anlaşmayla geleceğe yönelik sürdürülebilir gelir artışının kapısı açıldı. Kazanan Türkiye oldu” dedi.