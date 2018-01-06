Metal sektöründe ipler gerildi

Otomotiv, beyaz eşya gibi Türkiye’nin en önemli sektörlerini ilgilendiren toplusözleşmelerle ilgili olarak Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak net mesajlar verdi. Kavlak, işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) da “Geçmişte birbirimizi çok denedik. Tekrar denemenin anlamı yok” diyerek seslendi.

EYLEM TAKVİMİ AÇIKLANACAK

Türk Metal ile MESS arasında yürütülen toplusözleşmelerde, bu hafta kader haftası olacak. Türk Metal Sendikası’nın yüzde 38.2 zam istediği süreçte, MESS ise yüzde 3.2 zam teklif ediyor. Süreçle ilgili bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Türk Metal Başkanı Kavlak, 9 Ocak’ta toplayacakları Başkanlar Kurulu’nda ses getirecek ve süreci hızlandıracak eylem kararları alacaklarını söyledi. MESS’in masaya enflasyon rakamıyla oturduğunu ve bunu revize etmediğini vurgulayan Kavlak, şöyle devam etti: “20 yıldır aynı MESS. Çağ değişiyor, MESS değişmiyor. İlk teklifini enflasyon üzerinden yapıyor, 20 yıldır böyle. Bizim yüzde 38’lik teklifimizin bir mantığı var. Son 5 yılda yüzde 110 zam almamız gerekiyor. Ama yüzde 66 zam almışız. Bu nedenle aradaki yüzde 44’lük kaybı telafi etmek istiyoruz. Diyorlar ki, ‘memurun zammı yüzde 4. Siz niye bu kadar istiyorsunuz?’ Benim 10 yıllık işçim, fazla mesaisiz, toplam 2 bin 370 lira ücret alıyor. En düşük memur maaşı ise 2 bin 857 lira. Verin en düşük memur maaşını, başka zam almadan gidelim.”

Toplusözleşme sürecinde grevin ertelenmesi ve Yüksek Hakem Kurulu’nda toplusözleşme sürecinin tamamlanması gibi bir durumun olması durumunda tavırlarının ne olacağına ilişkin Kavlak, “Yüksek Hakem Kurulu’nun kararları kesin nitelikte. Oraya gidilirse yüzde 7-8 gibi bir zamla bağlanır. Ancak unutulmasın ki bu maçın ilk raundu olur. Maçın ikinci yarısı da var. Bu süreç iyilik getirmez. İşyerlerinde huzur kalmaz. Batan geminin lüks kamarası olmaz. Biz üreteniz. Bizim çalışanlarımız işyerlerine kazandırıyor. Şimdi biz de kazanmak istiyoruz. Masada anlaşmak istiyoruz” dedi.