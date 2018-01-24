Metal sanayicilerinden greve karşı lokavt kararı

KAP'a dün akşamdan bu yana açıklamada bulunan Aygaz , Türk Traktör, Tofaş, Ford Otosan, Karsan , Otokar ve Arçelik Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) lokavt kararı aldığını ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt tarihinin daha sonra şirketlere bildirileceğini belirtti.

Şirketlerin açıklamasına göre, toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam ediyor.

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Çelik İş grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Üç sendika ile MESS arasında Ekim ayında başlayan ve iki ay süren müzakerelerde ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamadı. Bunun ardından arabulucuk görüşmeleri de anlaşmazlıkla sonuçlandı.

MESS ile üç sendika arasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşması için resmi müzakere süreci sona ermiş olsa da, grev tarihinden önce uzlaşmaya yönelik müzakereler yürütülebiliyor.

ARABULUCULUK SÜRECİNDE UZLAŞMA ÇIKMADI

Türk Metal Sendikası, İzmir Demir Çelik, Ege Endüstri ve Makine Takım için de grev kararı aldı. MESS'in 200 üzerinde sanayici üyesi bulunuyor.

Otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130,000 işçiyi temsil eden üç sendika ile işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2017-2019 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde arabuluculuk sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından en büyük iki sendika, Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş grev uygulama kararı almıştı.

LOKAVT NEDİR?

Toplu iş sözleşmesi sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması durumunda yasa hükümlerine uygun olarak işveren lokavt kararı alabiliyor. Lokavtta greve çıkan işçiler topluca işten uzaklaştırılıyor ve bu sırada işçilerin iş sözleşmeleri askıda kalıyor.