Metal grevine erteleme

TOPLAM 130 bin işçiyi ilgilendiren metal sektörünün grevi, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi. Erteleme kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı sabah Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) önce Türk Metal, daha sonra da Birleşik Metal ve Metal-İş’le görüşmesi vardı. Grev erteleme kararının gölgesinde yapılan görüşmeden anlaşma çıkmadı.

GEREKÇE MİLLİ GÜVENLİK

Bakanlar Kurulu’nun metal işçilerinin grev kararının ertelenmesine ilişkin kararı sabaha karşı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından bazı iş yerlerinde alınan grev kararının Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) aynı iş yerleri için aldığı lokavt kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi. Karar Ford, MAN, Arçelik, Aygaz, Bosch, Borusan, Mercedes Benz, Oyak Renault gibi sektör devlerini yakından ilgilendiriyor.

SON TEKLİF YÜZDE 13.2

Grev erteleme kararının yayımlandığı saatlerde, MESS de toplu sözleşmeyle ilgili revize teklifini sunmak üzere masaya oturdu. İlk olarak Türk Metal’le yapılan görüşmede, MESS geçen görüşmede yüzde 6.4 olarak sunduğu teklifini yüzde 13.2 çıkardı. Türk Metal ise daha önce yüzde 38 olan ilk teklifini, toplu sözleşmenin 2 yıllık olması şartıyla yüzde 30’a indirdi. Ancak bir uzlaşı çıkmadı. MESS daha sonra Birleşik Metal ve Çelik-İş’e de aynı teklifi sundu. MESS’ten yapılan açıklamada ise yeni teklifinde Eylül 2017’den itibaren geçerli olacak sözleşme için geçmiş altı aylık dönem enflasyonuna 10 puan refah payı eklendiği belirtildi. Grevi erteleyen Bakanlar Kurulu kararına ilişkin de MESS, “Bu karar, MESS’in toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili yaklaşımını değiştirmeyecektir. Diyalog kanallarını sürekli açık tutarak sürdürdüğümüz uzlaşma arayışımız devam edecektir” denildi.

MESS şöyle devam etti: “Metal sektöründe kamudaki zamlar ve piyasadaki diğer ücret artışlarına kıyasla daha yüksek bir artış oranı teklif ettik. Çalışma barışının sekteye uğraması tüm taraflara ve ülkemize olumsuz şekilde geri dönecektir.”

İŞÇİLER TEPKİLİ

GREV kararı alan iki sendika da yaptıkları açıklamada grev kararını eleşirdi. Türk Metal’den grev ertelemesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada da, kararın özgür toplu sözleşme düzenine vurulmuş bir darbe olduğu belirtildi. İşçi sınıfının bu hakkının elinden alınmasının, onları işverenler karşısında güçsüz ve eli kolu bağlı bırakmak anlamına geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Ülkesi ve milleti için her türlü fedakarlığı yapan, kriz dönemlerinde sorumluluk alan, vatansever on binlerce metal işçisi, hak için, ekmek için verdiği mücadelede, grevlerinin ‘milli güvenliği bozucu’ olduğu gerekçesiyle ertelenmesini de içine sindirememektedir. Türk Metal Sendikası, gelinen bu durum karşısında, temsil ettiği üyelerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri, alın terlerinin karşılığını alabilmeleri ve bu süreçten en az zararla çıkmaları için verdiği mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.” Birleşik Metal-İş Sendikası ise yaptığı açıklamada MESS’e bağlı 30 işyerinde 12 bine yakın işçi adına almış olduğu grev uygulama kararını 2 Şubat’ta hayata geçireceklerini duyurdu.

Birleşik Metal-İş MESS’in teklifini reddetme gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Teklif ortalamada ikramiye dahil net 294 TL’ye denk gelmektedir. Diğer 6 aylarda enflasyon oranında ücret artışı teklif etmiştir.

Bu kapsamda, denkleştirme, telafi çalışması, deneme süresinin 4 aya çıkarılması ve ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi tekliflerini geri çekmemiştir. Sözleşmenin yürürlük süresinin 3 yıl olmasını sürdürmektedir.”