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    Metal Gear Solid 5 bedava oldu! İndirin

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 07:50 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 07:50

    Eğer PS Plus üyeliğiniz varsa artık Metal Gear Solid 5'i bedava indirip oynayabilirsiniz! Tabii bu yapımın PlayStation 4‘e özel olduğunu da belirtmemiz gerek.

    Japon teknoloji devi Sony, Ekim ayı içerisinde PS Plus üyelerine ücretsiz olarak Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain‘in verileceğini açıkladı. Hideo Kojima’nın Konami ile yollarını ayırmasından önce hazırladığı ve oyun tarihinin en iyilerinden biri olarak kabul edilen Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, PS Plus üyesi olduğunuz sürece kütüphanenizde kalmaya devam edecek.

    Burada anlaşılmayan tek durum, arada birkaç aylık üyelik iptali sırasında neler yaşanacağı. Bu süreçte kütüphanenizden kalkacak olan yapım yeniden PlayStation Plus’a üye olduğunuzda kütüphanenize eklenecek mi bilinmiyor.

    Metal Gear Solid 5 bedava oldu İndirin

    Bunun dışında PlayStation 4 sahipleri Ekim ayında, Amnesia: Collection’ı da ücretsiz olarak edinebilecek. Amnesia’nın bu sürümü içerisinde hem The Dark Descent hem de A Machine for Pigs yapımları bulunuyor.

    Ekim ayında PlayStation Plus üyelerinin ücretsiz edinebileceği son oyunlar ise PlayStation 3 için Monster Jam Battlegrounds, Hustle Kings ve Sky Force Anniversary olarak belirlenmiş durumda. PS Vita sahipleri ise Hue adlı yapımı ücretsiz indirebilecekler.

    Etiketler: Metal Gear Solid 5 , oyun , sony , playstation , playstation plus
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