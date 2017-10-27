Sarten'den Kızılay’a anlamlı bağış

Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 23. kez kapılarını açtı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da gerçekleşen fuar, 40 ülkeden bin 150 katılımcı ve 95 ülkeden yaklaşık 60 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.



Türkiye’de ilk kez sergilenen “Metal Ambalajdan Gitar” projesinin fuarda yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu yıl Avrasya Ambalaj Fuarı’nda Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışmayı fuar ziyaretçileriyle paylaştık.

Aktif bir üyesi olduğumuz Metal Packaging Europe isimli sivil toplum kuruluşuyla ortak hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında, ziyaretçilerin ilgisini çekmesi adına, fuar alanında metal ambalajlardan oluşan bir gitar sergiledik. İçerisinde ton balığı bulunan Sarten’in sağladığı metal ambalajlardan oluşan Gitar modülü, fuarın bitiminde Türk Kızılayı’na bağışlanarak 5 bin kutu ton balığı da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış olacak. Bu süreçte bizlere destek olan Türk Kızılayı Merter Şube Başkanı Erhan Tan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.



