Metabolizmanızı hızlandıracak 4 avokadolu smoothie





MANGOLU, NANELİ AVOKADOLU SMOOTHIE

Bu muhteşem içecek yaz aylarında en fazla tercih edilenlerden. Çünkü bu tropikal lezzetler, gün ortasında yaşadığımız enerji düşüşünü anında ortadan kaldırıyor ve harika bir atıştırmalık olarak bize hizmet ediyor.

Malzemeler:

- 1 dondurulmuş muz

- Yarım avokado

- 2 su bardağı ıspanak

- Yarım bardak dondurulmuş mango parçaları

- Çeyrek bardak taze nane yaprağı

- 1 yemek kaşığı kenevir tohumu

- 1 tatlı kaşığı vanilya ekstraktı

- 1 su bardağı su veya süt

Hazırlanışı:

Derin bir kaba tüm malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz olana dek blender ile karıştırın. Taze nane yapraklarıyla içeceğinizi tüketebilirsiniz.

ÜÇ MALZEMELİ AVOKADOLU SMOOTHIE

Bu üç malzemeli lezzetli içecek, son derece sade ve abartısız. Bu tarif için ihtiyacınız olan üç şey; muz, avokado ve süt.

Malzemeler:

- Küp küp doğranmış 1 avokado

- 2 dondurulmuş ve doğranmış muz

- 400 ml süt

Hazırlanışı:

Avokado, muz ve sütü bir kabın içinde blender ile pürüzsüz olana kadar karıştırın. İçeceğiniz tüketmeye hazır oldu bile!

KREMSİ AVOKADOLU SMOOTHIE

Bu yaz içeceği, son derece lezzetli malzemelerle yapılıyor. Özellikle sabahları muhteşem bir öğün yerine geçtiğini de söylemeden geçemeyeceğiz.

Malzemeler:

- 1 olgunlaşmış avokado

- 3 su bardağı doğranmış ananas

- 1 su bardağı ıspanak

- 1 bardak lahana

- 2 su bardağı hindistancevizi suyu

- 2 çay kaşığı vanilya özü

- Biraz limon suyu

Hazırlanışı:

Avokado, ananas, ıspanak, lahana, hindistancevizi suyu, limon suyu, hindistancevizi yağı ve vanilyayı blender ile karıştırın. Pürüzsüz hale geldiğinde keyifle tüketebilirsiniz.

MUZLU AVOKADOLU SMOOTHIE

Sadece 272 kalori olan bu lezzetli smoothie, güne enerjik bir başlangıç yapmak için mükemmel. Ayrıca uzun süre de tok tutuyor.

Malzemeler:

- 1 doğranmış avokado

- 400 ml hindistancevizi suyu

- 1 doğranmış muz

- Bir tatlı kaşığı bal ve tarçın

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender yardımıyla karıştırın. Sağlıklı içeceğiniz tüketime hazır!