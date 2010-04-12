Messi bu işi bilmiyor

Bir haftadır Messi ile yatıp kalkıyoruz. Futbol dünyası çoook uzun yıllardır beklediği süper yıldızına kavuşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyor. Uzun zamandır kendinden bahsettiren bu bücür, Arsenal maçında attığı tam 4 golle bu yaşta yüzyılların efsaneleri ile karşılaştırılıyor ve sonuçta çoğundan galip çıkıyor.

Futbolun takım oyunu olması işin asıl önemli ve sürekli unutulan kısmı. Xavi’nin son Real Madrid maçında verdiği gol pası ile sonra verip de defansın zarzor uzaklaştırdığı iki top takım halinde çalışmanın ve Messi – Xavi anlaşmasının ürünleri. Messi’nin Real Madrid stoperi ve kalecisini aynı göğüs hareketi ile geçip gol atmasını küçümsemiyorum: sadece Messi topu oraya evinden getirmedi demek istiyorum.

Bizim yaşımız Maradona’ya yetti. Canlı canlı olmasa da televizyon canlısı olarak izledik kendisini. Pele’yi ise kısa kliplerden tanıyoruz. Birçok futbol yıldızı, takımın kendisiymiş gibi lanse edilip kahraman ikonlar yaratılmaya çalışılsa da, (bereket) futbol bu kadar basit bir oyun değil. O yüzden Messi ne kadar ne kadar ne kadar yetenekli de olsa, Barcelona takımının topu bırakmayan o mücadelesi, topa sahip olduğunda geri vermek bilmeyen inadı olmasa herşey bir yere kadar.

Trabzon – Beşiktaş maçından daha heyecanlı olmayan El Classico’yu izlerken akıl buralara kaydı. Şimdi Messi çıksa dese ki: ‘Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçe aşığıyım’, ‘Hiçbir şeyde gözüm yok, Aziz Yıldırım yanımda olsun yeter.’ Kalksa gelecek sezon Fener’e gelse. Olmaz olmaz deme olmaz olmaz demişler.

Şimdi giydirelim Fener formasını bizim bücüre, koyalım sağ açığa Gökhan Gönül’ün önüne. Ya da son Real Madrid maçında Guardiola’nın yaptığı gibi 5-4-1 in önüne Guiza’nın yerine. Ne oldu? Ben iki üç hafta sonra başlıkları ve çok bilmiş medyamızın yorumlarını tahmin edebiliyorum:

‘Messi koşuyor ama boşuna.’

‘Sağ kanatta Messi savunma yapmıyor, Gökhan yalnız kalıyor.’

‘Bu Messi takım oyununu bilmiyor.’

Ben o gece Messi’yi Fener’e getirdim. Burada sertlikten, medya baskısından, taraftar öfkesinden, yönetici gerginliklerinden geçirdim. Adamı genç yaşında sönmüş bir yıldız olarak geri gönderdim. Barcelona o saate kadar başka birkaç yıldız buldu. Messi’siz oynamaya alıştı. İngiliz ligi zaten ona göre değil. Lionel iki sezonda mahvoldu bitti. Arjantin liginde orta sıralarda oynayan bir takımda top koşturmaya başladı. Şükrü Saraçoğlu’nda düzenlenen görkemli imza töreni de yanına kar kaldı.

Tabii bir de Aziz Yıldırım konuşmalarındaki ‘Fener’e kimleri getirdik’ listesine önemli bir ek yapmış oldu.