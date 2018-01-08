Mesleki eğitimin nabzı Antalya’da atıyor... Öğrencilerin yüzde 42’si meslek lisesinde

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı’ başladı. 12 Ocak’ta sona erecek ve 70 sunumun yapılacağı etkinlikte, mesleki eğitimle ilgili sorunlar ve öneriler konuşulacak. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, ortaöğretime giden her 100 öğrenciden 42’sinin meslek lisesini tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

1 MİLYON 668 BİN ÖĞRENCİ

“Bugün ortaöğretime giden her 100 öğrenciden 42’si mesleki eğitimi tercih ediyor. Önümüzde 14-18 yaş arası, çok genç bir kitle var, gençlerimiz var. Bunlara hem milli manevi değerleri öğreteceğiz, hem ahlaklı birer usta olması için uğraşacağız, hem de globalleşen dünyada yeni çıkan teknolojiyi öğretmenlerimizle birlikte onlara aktarmamız gerekiyor. O anlamda 3 bin 583 meslek lisemizde 132 bin 56 öğretmenimizle, 1 milyon 668 bin öğrencimizle şu anda mesleki eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mesleki eğitimde Avrupa normlarıyla aynıyız, geri değiliz.

TEMATİK LİSELER NEDEN AÇILDI?

Tematik lise, özellikle üetime yönelik, endüstri 4.0’a uyarlanmış. Açtığımız bir okul da yazılımla ilgili. Şu anda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yazılımın kullanımını da yeniden güncelliyoruz. Endüstri 4.0’a uygun halde her türlü programcılığı bilen bir meslek lisesi mezununu üniversitelere teslim edeceğiz. Yani tematik lise açılmasının nedeni, yazılım endüstri 4.0’a uygun nitelikli bir kadro gerekliliğinden doğdu.

TEOG SONRASI MESLEK LİSELERİ DARBE YİYECEK Mİ?

Tabii TEOG’un kaldırılmasının ardından insanlar şu endişeyi taşıyor: Yeni sınav sistemiyle birlikte acaba meslek liseleri darbe yiyecek mi? Mesleki eğitimin bir sahibi var, bundan rahat olabilirsiniz.

TÜRKİYE MESLEKİ EĞİTİMLE KALKINACAK

Burada şunun için toplandık. Müsteşarımız başkanlığında sık sık bir araya geliyoruz. Biz şunu istiyoruz, acaba mesleki eğitimi daha iyi hale nasıl getiririz? Alıntı modellerle mesleki eğitimi bir yerlere götürmeye çalıştık. Bağımsızlığını kazanmasında katkımızın olduğu Kore'nin, bugün kendi markası var. Bizim hala bir markamız yok. O halde bizim artık markalarımızın olması lazım. Gençlerimizi buna göre yetiştirmek zorundayız. Kendi tarımımıza sahip olacağız ama kendi teknolojimizi de kendimiz üretmek zorundayız. Bunun için buradasınız. Üç daire başkanı, uzmanlar burada sizi yalnız bırakmayacak. Türkiye mesleki ve teknik eğitimle kalkınacak. Mesleki ve teknik eğitimin bir strateji belgesi var. Bu 2018 yılında bitiyor. Geçen sene Antalya'da yaptığımız kongrede şunu gördük 4 yıllık yetersiz. 2 yılda tamamlamışız. Öngörülerin tamamını yerine getirmişiz. Resmi bir yol haritamız olması lazım. Eylem planımızı 2023'e uzattık. 2018-2023 arası mesleki eğitimde neler yapacağız, ne olması gerekir bunları yazabilir, söyleyebilirsiniz. İnşallah çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.