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    Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak

    DHA-İHA
    04.01.2018 - 22:28 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa İnegöl’deki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu’nda mobilya ve iç mekan tasarım bölümünde öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

    Yılmaz, bir öğrenciyi kesim yaparken iş güvenliğine dikkat etmemesi üzerine uyardı.

    Bakan Yılmaz, mesleki eğitimle ilgili şöyle dedi: “Ara eleman sıkıntısı var ama söylenmiyor. Gelin bu yükü beraber taşıyalım. Türkiye’deki oranı yüzde 40’ın üzerinde, biz bunu yüzde 60’a çıkarmak istiyoruz. Lisede mesleki eğitime yönlendiriyoruz. Bazen lisede de geç kalınabiliyor. Bazı bölümlerde ortaokula yönlendirebilir miyiz diye uluslararası boyutta çalışıyoruz. Bir keman virtüözü anaokulundan, sporcu çok daha önce başlıyor. Kendi gelişimini ve mesleğini etkilemeyecek şekilde bir yöntem bulmak lazım. ”

    Etiketler: ismet yılmaz , mesleki eğitim , gazetehaberleri
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