Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak

Yılmaz, bir öğrenciyi kesim yaparken iş güvenliğine dikkat etmemesi üzerine uyardı.



Bakan Yılmaz, mesleki eğitimle ilgili şöyle dedi: “Ara eleman sıkıntısı var ama söylenmiyor. Gelin bu yükü beraber taşıyalım. Türkiye’deki oranı yüzde 40’ın üzerinde, biz bunu yüzde 60’a çıkarmak istiyoruz. Lisede mesleki eğitime yönlendiriyoruz. Bazen lisede de geç kalınabiliyor. Bazı bölümlerde ortaokula yönlendirebilir miyiz diye uluslararası boyutta çalışıyoruz. Bir keman virtüözü anaokulundan, sporcu çok daha önce başlıyor. Kendi gelişimini ve mesleğini etkilemeyecek şekilde bir yöntem bulmak lazım. ”