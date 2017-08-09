Mesleki eğitim kursuna katılanlara iş fırsatı

Türkiye İş Kurumu tarafından çalışma hayatına nitelikli iş gücü kazandırılması için verilen mesleki eğitim kurslarına katılım her geçen gün artıyor. Bu kapsamda 2017 yılında 134 meslekte düzenlenen kurslara katılım 4 bin 167 kişi oldu. Düzenlenen bu kurslardan mezun olanların ise en az yüzde 65’i kurs sonrası istihdam edildi. Böylece 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla kurslara katılanların yaklaşık 2 bin 700’ü istihdam edildi. Türkiye İş Kurumu tarafından, işsizlerin niteliklerini yükseltmek için mesleki eğitim kurslarında üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirme yapılıyor.

536 MESLEKTE KURS VERİLDİ

Akşam'ın haberine göre bu kapsamda mesleki eğitim kurslarında görev yapan eğiticiler en az usta öğretici belgesine sahip olmak zorunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinden edinilen bilgilere göre, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye İş Kurumu tarafından toplam 536 meslekte 5 bin 715 kurs açıldı. Bu kurslara da 119 bin 172 kişi katıldı. 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla ise 134 meslekte 205 kurs açılırken, bu kurslara katılım ise 4 bin 167 kişi oldu.

İSTİHDAM GARANTİLİ DÜZENLENİYOR

İstihdam garantili olarak düzenlenen kurslardan mezun olanların en az yüzde 65’i kurs sonrası istihdam ediliyor. Buna göre, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde kurslara katılan 119 bin 172 kişinin yaklaşık 77 bini istihdam edildi. 2017 Ocak ayında ise kurslara katılan 4 bin 167 kişiden yaklaşık 2 bin 700’ü istihdam edildi.

MESLEK LİSELERİNE HİBEYLE AVRUPA'DA STAJ FIRSATI

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 73 ilden meslek lisesi, Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 526 projenin yüzde 87'sini hazırladı. Bakanlığa bağlı 475 meslek lisesi, 16 milyon 315 bin 353 euro hibe desteğinden yararlanacak.

HEDEF NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Desteklenen projeler kapsamında meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden belediyelere kadar çok geniş bir yelpazede kurum ve kuruluşlara sağlanan hibe desteğiyle öğrenci ve öğretmenlere Avrupa'da çalışma alanları ve meslekleriyle ilgili eğitim alma ve staj yapma imkanı sağlandı. Erasmus+ programıyla Türkiye'de mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasıyla nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkı amaçlanıyor.

526 PROJE HAK KAZANDI

Sunulan bin 944 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda, 526 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı ve desteklenecek 526 projenin 456'sı 73 ilde bulunan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullar tarafından hazırlandı.

ÖĞRETMENLERE SON TEKNOLOJİ

Kendi yaşadıkları ilden dışarı çıkmamış olan birçok öğrencinin, AB ülkelerinde işbaşı eğitim yapmalarına olanak sağlanacak. Aynı amaçla meslek dersi öğretmenlerine yönelik hazırlanan projelerle de öğretmenlerin en son teknolojik gelişmelere uygun mesleki bilgi ve becerileri kazanmasına imkan tanınacak.