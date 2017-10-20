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    Mesleki eğitim bursunun kapsamı genişledi

    Hürriyet Eğitim
    20.10.2017 - 12:13 | Son Güncelleme:

    MESS, 2017-2018 öğretim yılında öğrencilere yüksek tutarda burs verecek. Burs, sendikaya üye işyerlerinde çalışanların meslek liselerinde okuyan çocuklarını kapsayacak.

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), üye işyeri çalışanlarının meslek liselerinde eğitim alan çocuklarına verdiği karşılıksız bursun koşullarında değişikliğe gitti. Yeni eğitim yılında MESS’e üye işyerlerinde çalışanların meslek liselerinde eğitim gören çocukları, bölüm kısıtı olmaksızın burs kapsamına alındı. Böylelikle MESS eğitim bursundan faydalanan öğrenci sayısının 4 bini geçmesi bekleniyor.

    Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) Projesi kapsamında  her eğitim yılı Eylül-Haziran arasındaki 10 ay boyunca sağlanan karşılıksız burs miktarı da yükseltildi. Buna göre; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında meslek liselerinin 10, 11 ve 12’nci sınıflarında metal sektörüne yönelik bölümlerde eğitim gören öğrencilere sağlanan burs miktarı yıllık 2.200 TL’ye çıkarıldı. Meslek liselerinin 9’uncu sınıflarında okuyan öğrenciler ile metal dışı alanlarını seçen 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine ise yıllık 1.100 TL burs sağlanacak. Başvurular en geç 10 Kasım’a kadar www.metad.com.tr adresinden yapılacak.

    METAD PROJESİ HAKKINDA
    Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) Projesi, metal sektörüne nitelikli işgücü sağlamak, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla 2016’da, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) işbirliğinde başlatıldı. Projeye bu yıl Türkiye İş Kurumu da katılarak öğrencilerin meslek seçiminde rehberlik hizmeti verme işlevini üstlendi. Proje, Okul-İşletme İşbirlikleri modelini esas alıyor.

    Etiketler: mesleki eğitim , Meslek Lisesi
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