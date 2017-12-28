Meslek lisesi öğrencilerine ‘iş güvenliği’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım, Toroslar Elektrik Dağıtım ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım arasında ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ yapıldı.

İş birliği protokolüyle, elektrik elektronik teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilerin daha nitelikli yetiştirilmesi ve alan öğretmenlerinin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamındaki faaliyetlerle, elektrik-elektronik teknolojisi alanında, sektörel gelişimler eğitim ortamlarına taşınacak. Eğitim programlarının içerik, doküman ve diğer materyallerinin, yeni bilgiler ve gelişmeler doğrultusunda ihtiyaca göre güncellenmesi sağlanacak. Eğitim merkezi ve mobil eğitim merkezindeki programlara katılacak öğretmen ve öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre eğitimleri verilecek.

Protokolle belirlenen 10 okulda yeni teknolojilere uygun olarak atölyeler kurularak bu okullarda eğitim alan öğrencilere temrinlik malzeme desteği verilecek.

ÖĞRENCİLERE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM İMKÂNI

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Başkent OSB arasında imzalan ‘Eğitim, Uygulama ve Geliştirme İşbirliği Protokolü’ ile OSB'de faaliyet gösteren okullarda, işe dayalı öğrenme anlayışıyla, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamına alınan okulların derslik, atölye ve laboratuvarları yeni teknolojiyle desteklenecek. Başkent OSB'de sektör çalışanlarına meslek kursları açılacak ve öğrencilere işletmelerde mesleki eğitim, staj ve sosyal etkinlik imkanları sağlanacak. Mezun öğrencilerin ise Başkent OSB'de istihdamına destek verilecek.