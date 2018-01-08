Meslek liseliye ek puan talebi YÖK’te

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek amacıyla kamu ve özel sektör temsilcilerinin önerilerini almak için düzenlediği ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı’ dün Antalya’da başladı. Çalıştaya katılan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Gülay, yeni liselere geçiş sisteminde meslek liselerinin hedefinin yüksek olduğunu söyledi. “Meslek liseliye ek puan gelir mi?” sorusuyla ilgili konuyu YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a sunduklarını, onun gündeminde olduğunu belirten Gülay, şunları anlattı:

Üreten bir ülke olmak için nitelikli iş gücü önemli. Meslek liselerini sektörle yönetmek, onların arzuladığı iş gücünü birlikte yetiştirmek istiyoruz. Her meslek lisesini bir sektörle ilişkilendiriyoruz. ‘Okul Hamiliği’ projesiyle 780’den fazla okulumuzun hamisi oldu. Donatımı, öğrencinin yetiştirilmesi, stajı, öğretmenin hizmet içi eğitimi gibi her konuda o sektör temsilcisi destek veriyor.

BAŞKANIN GÜNDEMİNDE

Meslek lisesi mezunlarının üniversiteye yerleştirmesini zorlaştırdık. Bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan elektrik bölümü öğrencisi 9’uncu sınıfta Anadolu ve fen lisesiyle birlikte ortak dersleri görüyor. 10, 11, 12’de hem akademik hem meslek, atölye, işletme eğitimi alıyor. Üniversite sınavında eşit soru soruyoruz. Mesleki eğitimle ilgili hiç soru yok. Sadece akademik ders sorularıyla çocuğu mühendisliğe yerleştiriyoruz. Veli ve öğrencilerimizin bizden istediği şu; “Kendi alanımızda mühendisliği seçtiğimizde ek puan verilsin.” Bu, meslek liselerini cazip hale getirecek. Ek puan verildiğinde ortaöğretimden itibaren bizzat uygulamanın içinden gelerek üniversiteye yerleşeceği için daha nitelikli bir mühendis kadrosuna Türkiye kavuşur, diye düşünüyoruz. YÖK Başkanımızla, müsteşarımızla birlikte yaptığımız toplantıda bunları kendisine ilettik. YÖK Başkanı’nın gündeminde.

YENİ ALAN: YAZILIM

Programcılık, yazılım alanında bir dalımız yoktu. Şu an arkadaşlarımız yazılımla ilgili bir dal oluşturuyor, sonuçlandırmak üzereler. Bilim ve Sanayi Bakanlığı’yla çalışıyoruz. Yazılımda, endüstri 4.0’ın temelini oluşturacak program yazan çocukları yetiştireceğiz. Sektörden yeni bölüm talebi geldiğinde mutlaka değerlendiriyoruz.

ÇIRAKLIK MERKEZLERİ

Kayseri, Denizli ve İstanbul’da sanayi odaları birer meslek lisesi yapıp devlete bağışladı. Sonra “İş gücümüzü kendimiz yetiştirmek istiyoruz. Destek verin” dediler. Bu üç okul onlara devredildi. Kayseri’deki başladı. Diğer ikisi 2018 Eylül’de öğrenci alacak. Bakanımızın talimatıyla ülke geneline yaygınlaştıracağız. Esnaf sanatkarlar odası ya da işletmeler de çıraklık merkezi açarak kendi iş güçünü yetiştirsin istiyoruz. Bunu Bakanımıza bir öneri olarak sunduk. Ayrıca 11 ilde 12 okulda madencilik alanı açtık. İlk kez Ankara’da kendi enerjisini üreten meslek lisesi yaptık. Okul, atık suyu enerjiye dönüştürerek elektriğini üretiyor. Bu okulları yaygınlaştıracağız.

SINAV ÖNCEsi TANITIM

Gülay, yeni liseye giriş sisteminde meslek lisesinin yerinin nasıl olacağını ise şöyle anlattı: “Nisana kadar bu çalışmaları tamamlayıp Bakanımızın başkanlığında mesleki eğitimi tanıtmak istiyoruz. Çünkü haziranda sınav olacak, sonra da öğrenciler tercih yapacak. Ondan önce bir tanıtım kampanyası başlatacağız. Yeni liselere yerleştirme sistemiyle kendi bölgesindeki okula gidecek yüzde 90’lık bir kitle var. O yüzde 90’ı ne kadar çok ikna edip öğrenci kazanabiliriz, bunu da soracağız.”

KISA KISA

MEB’in gelecekteki eğitim uzmanları buluştu

ÊÊ MEB Adına Yurtdışına Gönderilen Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı’nda dün öğrencilerle bakanlığın önde gelen isimleri buluştu. 222 öğrenci yurtdışındaki lisansüstü eğitimlerini bitirince MEB kadrolarında çalışmaya başlayacak. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, “Yurtdışına gittiğiniz ülkelerde kötü niyetli organizasyonlara dikkat edin. Bu örgütler size çok farklı yüzlerle yaklaşma becerilerine sahip” dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ise “Bakanlığımızın ihtiyacı doğrultusunda belirlenen alanlarda öğrenimlerini doktora derecesiyle tamamlayanlar, millî eğitim uzmanı kadrolarına atanacak. 222 öğrenci ABD, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya gibi 8 ülkede öğrenim görüyor” diye konuştu.

‘ELLERDE TELEFON DEĞİL, KİTAP OLMALI’

Bağcılar’daki Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri, telefon bağımlılığına dikkat çekmek için kitap okuma projesi başlattı. İlki 30 Ekim’de, ikincisi de 25 Aralık’ta uygulanan ‘Ellerde Telefon Değil, Kitap Olmalı’ projesiyle bir metro hattı belirlenerek yayınevlerinden toplanan ve sahaflardan alınan 240 kitap yolculara dağıtıldı. Kitapların arkasına küçük notlar yazılarak yolculardan, bitince kitabı iade etmeleri istendi. Böylece 20 kitap iade edilirken, 20 kitap da hediye geldi. Proje Koordinatörü öğretmen Nurcihan Avşar Bakır, yaşadıklarını “Yolcuların ilgisi bizi çok mutlu etti. Destek vermek için okulumuza kitap göndereceklerini söylediler, sosyal medyada paylaşımlarda bulunup güzel yorumlar yaptılar” diyerek anlattı.