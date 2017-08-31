Meslek liselerine performans karnesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren, 2 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı meslek liselerinin performansa tabi tutulmasına karar verildi. Bakan İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere tüm mesleki ve teknik liselerin performanslarının belirlenmesi için bir değerlendirme formu hazırlandı.



İl milli eğitim müdürlüklerince yeterli sayıda ve 3 kişiden oluşan değerlendirme komisyonları kurulacak. Komisyonlar, il veya ilçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında oluşturulacak. Üyeler, yerinde gözlem yaparak ve okul müdürünce onaylanmış kanıtlayıcı belgeleri görerek; gerektiğinde ilgili yönetici, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek verecek.



7 DEĞERLENDİRME KRİTERİ VAR

- Okulların performans kriterleri, ‘eğitim-öğretim ortamları’, ‘öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu’, ‘rehberlik çalışmaları’, ‘proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları’, ‘sosyal etkinlik çalışmaları’, ‘okul sağlığı çalışmaları’ ve ‘yönetim’ olmak üzere 7 başlık altında toplandı. Öncelikle okul ortamı değerlendirilecek. Dersliklerin en az yarısı, atölye ve laboratuvarlar ve tüm makine teçhizat, eğitim ve deney setleri incelenecek.



- Engelli öğrenciler için rampa, lavabo-tuvalet ve asansör ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirlere bakılacak.



- Öğrencilerin akademik başarıları tespit edilecek.



- Aile ziyaretleri, koçluk ve danışmanlık sistemi, öğrencilerle birebir ilgilenilme durumu, başarısı düşük öğrencilerin kurslarla desteklenmesi, zümrelerde alınan başarıyı artırmaya yönelik kararların uygulanma durumu puanlanacak.



- Devamsızlıkların velilere anlık bildirilmesi ve bilgilendirme semineri yapılması gibi uygulamalara bakılacak.



- Okulların Yükseköğretime Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve diğer sınavlara yönelik rehberlik çalışmaları, aile eğitimi, öğrencilere yönelik bilgilendirme seminerleri ile zararlı alışkanlıklarla mücadele, şiddetin önlenmesi konusundaki çalışmalar kanıta dayalı olarak puanlanacak. YGS’de okulun tüm testlerde elde ettiği net sayının ortalaması tespit edilecek. Bir okul hem il hem de Türkiye ortalamasının üzerinde net ortalamasına sahipse Türkiye ortalaması ve üzerine ilişkin puan değeri verilecek.