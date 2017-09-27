Meslek liselerine karne verilecek

Bakan Yılmaz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu tarafından düzenlenen ‘3. Organize Sanayi Mesleki Eğitim Zirvesi’ programına katıldı.

Yılmaz, meslek eğitiminin memleket meselesi olduğunu söyledi. Mesleki eğitimin ülkenin hedeflerine ulaşması için şart olduğunu belirten Yılmaz, "Mutlaka mesleki eğitim olacak ama nitelikli olacak. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için de mesleki eğitim olmazsa olmaz" dedi.

MESLEKİ EĞİTİMDE HEDEF YÜZDE 60

Bakan Yılmaz, Türkiye'de mesleki eğitim oranının yüzde 44 olduğunu belirterek, "Hedefimiz yüzde 60. Yakalayabilir miyiz? Yakalarız. Bursa'da bu oran yüzde 61, İstanbul'da yüzde 54. Zaten İstanbul'da yakalarsanız Türkiye'nin çoğunu hedeflemişsinizdir. Gaziantep'te de yüzde 36 olduğunu söylemek istiyorum. Yüzde 44, Avrupa Birliği'ne denk bir değer ancak yüzde 60'a çıkarırsak aranan eleman ihtiyacını karşılarız" diye konuştu.

Eğitimin Türkiye'nin gündemine alındığı takdirde ülkenin yarınının bugününden daha iyi olacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Mesleki eğitimi daha iyi yapmak için tematik liseler açıyoruz. Bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi açtık. Ankara, İstanbul, Rize'de toplam sekiz mesleki ve teknik orta öğretim okulumuzda, sivil havacılık, yer hizmetleri konusunda eğitim vermeye başladık. 12 ilimizde 13 mesleki ve teknik eğitim okulumuzda da madencilik eğitimi vermeye başladık. Bunlardan Sivas'ta da iki tane var. Bu yıl ilk defa mesleki ve teknik eğitim okullarının performanslarını izleyeceğiz. Kriterleri belirlendi. Her okula bir karne vereceğiz ve başarılı olanları da ödüllendireceğiz. Öğrencilerimize beceri ve staj için kapılarını açan işletmelerimize devlet desteği veriyoruz.

Bu daha önceden yoktu. Biz geldikten sonra kanunu çıktı. Meslek lisesi mezunlarına teknisyen unvanını veriyoruz. Öğretim programlarımızı yeniledik. Organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerine devlet teşviki veriyoruz, 4 bin 270 ila 6 bin 900 lira arasında. Hangi alanlara destek vereceğimizi Bakanlar Kurulu kararıyla belirliyoruz. 27 alanda destek veriyoruz, 59 okula destek verdik. Bu 59 okulda da 30 bin 579 öğrenci eğitim görüyor.

Mesleki eğitimde olan öğretmenlerimizin kendi alanlarındaki yabancı dillerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu amaçla İngiltere'ye bu yıl 64, gelecek yıl da 100 meslek öğretmenini dil için gönderiyoruz. 81 ilimize gerek sektör temsilcileriyle gerekse üniversitelerimizle protokoller yapıyoruz ki kendi mesleki öğretmenlerimizi eğitelim diye. Bu yıl 10 bin öğretmenimizin eğitimini planladık. 6 binini bu ana kadar gerçekleştirdik, geri kalanını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. 76 bin olan çıraklığa giden öğrenci sayımız 117 bine çıktı."

"HER ŞEYİ YAPTIK DEMİYORUZ, AMA ÇOK ŞEYİ YAPTIK"

Beşeri sermayeyi başarılı, nitelikli kılanın eğitim olduğunu anlatan Yılmaz, ‘eğitimimiz iyi’ söylemini de beşeri sermayeye güvenerek sarf ettiğini söyledi.

Eğitimin amacının ülkenin milli gelirine, toplumunun refahına ne kadar katkıda bulunduğuyla ölçüleceğine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitimin amacı toplumunu refah toplumuna götürmek. Hem kendin mutlu olacaksın hem de çevrene katkıda bulunacaksın, mutlu edeceksin. Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde. Eksik yerlerimiz var mı, var. Daha iyi olmasını istiyor muyuz, istiyoruz. Çok doğru. Eleştirenler var mı, var. Niye eleştiriyor? Çok net söyleyeyim, Türkiye'nin yıllık ihracatı 153 milyar dolar, niye 500 milyar dolar değil. Ben katılırım, kesinlikle doğru söylüyor. Kişi başına düşen milli gelir satın alma gücü paritesi bakımından 25 bin dolar, niye 50 bin dolar değil, katılırım. Eğitimden dolayı 50 bin dolar değil. İddiamız şu, her şeyi yaptık demiyoruz ama çok şeyi yaptık. 80 yılda yapılanlardan kat kat fazlasını yaptık. Biz sizden aldığımızda kişi başına düşen milli gelir 3 bin, 3 bin 800 dolar civarındaydı, 4 bin doların altındaydı. Şimdi 11 bin dolar. Siz bize 11 bin dolarlık bir Türkiye bıraktınız da biz bunu 30 bin dolara 50 bin dolara mı çıkarmadık? 80 yılda yapılanlardan kat kat iyisini yaptık iddiamız bu ama daha iyisini de yapmak için çok daha fazla çalışmamız lazım. Yapar mıyız? Hiç şüpheniz olmasın yaparız. Kendimize güveniyoruz."