‘Meslek liseleri girişimci oluyor’

Yüreğir İlçesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, KOSGEB Adana Müdürü Mücahit Alper Karcı ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, KOSGEB’in ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulan bir kuruluş olduğunu belirtti.

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında daha önce açılışı gerçekleştirilen ‘Küçük Esnafa Büyük Destek’ projesiyle Güney Adana Bölgesi’ndeki esnafın, KOSGEB’in sağladığı hibe desteklerinden haberdar olmalarını sağladıklarını hatırlatan Vali Demirtaş, "Küçük Esnafa Büyük Destek projesiyle amacımız neyi, ne zaman, nasıl yapması gerektiğini esnafımıza ilk ağızdan anlatmaktı. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle, KOSGEB’in tanınmasında belli bir aşama kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmeliyim" dedi.

Konuşmaların ardından KOBİ Uzmanı Beyhan Oya Demir tarafından ‘Girişimcilik Destek Programı’ konulu sunum gerçekleştirdi. ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni’nin ardından program sona erdi.