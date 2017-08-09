Mesire alanındaki otomobile ayı saldırdı iddiası

Olay, Zara ilçesine bağlı Şerefiye Beldesi Kurbağalı Mesire Alanı’nda meydana geldi. Piknik yapmaya giden Kenan Çaygöz otomobilini piknik alanından 200 metre uzağa park etti. Yaklaşık 4 saat sonra Çaygöz arkadaşlarıyla birlikte aracın yanına geldi.



Aracının sol arka camı kırılmış, koltukları ve lastikleri parçalanmış halde bulunan Çaygöz gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Aracı arkadaşları ile inceleyen Çaygöz, gördüğü izlerden bir ayının saldırmış olabileceği tahmininde bulundu. Yiyecek aradığı sanılan ayının otomobili bu hale getirdiği iddia edildi.



"BUNU İNSAN YAPMAZ"



Çaygöz parçalanan aracını cep telefonu ile görüntüledi. Aracının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Çaygöz, "Arkadaşlarla piknik yapmaya gittik. Aracımı park ettiğim yer piknik yaptığımız yere 200 metre uzaklıktaydı. Piknik bittikten sonra aracın yanına geldiğimde silecekleri, lastikleri ve içi parçalanmış halde buldum. Ayı saldırısı olduğunu düşünüyorum. Bunu insan yapmaz" dedi.









