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    Mescid'i Aksa gerginliğinde son dakika gelişmesi

    AA
    27 Temmuz 2017 - 16:43Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 19:13

    AA'nın haberine göre Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı. Ancak İsrail polisinin Hutta Kapısı'nda Filistinlilere müdahale ettiği belirtiliyor.

    İsrail'in geri adım atmasının ardından Müslümanlar 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebildi. 

    Gelen son habere göre ise İsrail polisi iki haftanın ardından Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere Hutta Kapısı'nda müdahale ediyor, yaralılar olduğu bildirildi.

    Görgü tanıkları İsrail polisinin ses bombasıyla müdahalesinde 10 kişinin yaralandığını söyledi.

    Aksa'nın kapılarında izdiham yaşandığı, on binlerce kişinin kapılara akın ettiği belirtiliyor.

    Mescidi Aksa gerginliğinde son dakika gelişmesi

    DEDEKTÖRLER SÖKÜLMÜŞTÜ

    İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırmıştı.

    Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yaparken Kudüs Müftüsü, 'Mescid-i Aksa'ya ibadet için yeniden dönüyoruz' açıklamasında bulunmuştu. 

    Mescidi Aksa gerginliğinde son dakika gelişmesi

    MAHMUD ABBAS'TAN AÇIKLAMA

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetimi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın durumuna ilişkin Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'den bilgi alacaklarını ve bunun üzerine ne tür kararlar alınacağını görüşeceklerini söyledi. "Şimdilik sadece Mescid-i Aksa'da yeniden ibadetlerin yerine getirilmesini konuşacağız." diyen Abbas, şöyle devam etti: "Diğer konular için daha sonra toplantı yapacağız. Bizler bir kanaate varıncaya kadar her şey eskisi gibi devam edecek. Filistin hükümeti tarafından alınan kararların tümü aynen uygulamada kalacak. Bizi ilgilendiren Kudüs'teki halkımızın direnişini desteklemektir." Abbas, İsrail makamlarının dayattığı bütün kısıtlamaları reddeden Kudüslü Müslüman ve Hristiyanların direnişini takdir ederek, "Geleceğe yönelik bakışımızla ilgili çalışmalarımızı, Kudüs'te yaşananları dikkate alarak yapacağız. Yani henüz her şey bitmedi" dedi.

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    Etiketler: Mescid-i Aksa , kapı , İsrail , Filistin
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