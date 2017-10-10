Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, "Sabah saatlerinden bu yana 537 fanatik Yahudi, İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Fas (Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi" dedi. Yahudilerin kutsal günlerinden Sukot'un idrak edildiği bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri arttı. Son iki günde bine yakın fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.

Hamas, İsrail'in Kudüs ve El-Halil kentlerindeki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutma çağrısında bulunmuştu. Hamas liderlerinden Eymen Ebu Halil, hareketin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "İbrahim Camisi'nin kapatılması ve ezanın yasaklanması açık bir ihlal, İslami mekanların Yahudileştirilmesi ve Müslümanların bu mekanlardaki haklarının ellerinden alınmasıdır" ifadesini kullanmıştı.