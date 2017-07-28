Mescid-i Aksa'da çatışma: Gergin dönüş

İSRAİL yönetimi, güvenliği gerekçe göstererek Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın çevresinde getirdiği tüm tedbirleri kaldırdı. Bunun ardından Kudüs Müftüsü, Kudüs Başkadısı, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi’nden oluşan Kudüslü alimler, halka Mescid-i Aksa’ya girme çağrısı yaptı. Çağrı sonrası,14 Temmuz’dan beri namazlarını Aksa’nın çevresinde kılan Filistinliler dün ikindi namazını kılmak üzere Aksa’ya girdi. Ancak İsrail polisi, Aksa’nın içinde ve dışında Filistinlilere müdahale etti. Kapıların dışında ve avluda toplam 113 kişi yaralandı. Aslanlı kapı dışındaki tüm kapılar giriş-çıkışlara kapatıldı.

CEMAATE POLİS MÜDAHALESİ

İsrail’in pes etmesi sonrası Harem-i Şerif’in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin farklı noktalarında Filistinliler kadın-erkek, genç-yaşlı kutlamalar yaptı. Kudüslü alimlerin izin vermesi üzerine dün öğleden sonra binlerce kişi Harem-i Şerif’e girdi. Ancak kutlama yapan ve Aksa’nın çatısına çıkıp bayrak sallayan Filistinlilere İsrail güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir İsrail polisi, cemaatin içindeki bazı Filistinlilerin kendilerine taş ve şişe attıklarını belirtti.

CUMA NAMAZINA ÇAĞRI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, “İsrail, Aksa’ya girmeye başlayan Filistinlilerin sevinçlerini kursağında bırakmaya çalışıyor” dedi. Filistinlilerin yarın cuma namazı için Aksa’da toplanacağına işaret eden Maliki, “İsrail’in gerilimi tırmandırma çalışmasını başarısız kılacağız” diye konuştu. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise “Yarın Aksa’daki cuma namazında neler olacağına bakacağız” ifadesini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik son uygulamalarına tepki olarak açıkladıkları “ilişkileri askıya alma” kararının halen geçerli olduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin ses bombası, plastik mermi ve copla müdahalesi sonucu 113 kişinin yaralandığını kaydetti.

NETANYAHU AL JAZEERA’Yİ ÜLKEDEN KOVMAK İSTİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Al Jazeera televizyonunun Kudüs’teki ofisinin kapatılması için talimat verdiğini açıkladı. Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Al Jazeera kanalı, Mescid-i Aksa çevresinde şiddeti teşvik etmeye devam ediyor. Yetkililere, Al Jazeera’nin Kudüs’teki ofislerini kapatmalarını birkaç kez söyledim. Eğer bu, hukuki yorum nedeniyle gerçekleşmezse, Al Jazeera’yi İsrail’den kovmak için gerekli yasanın çıkartılmasına çalışacağım” ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, Katar’a yönelik talepleri içinde Al Jazeera’nin kapatılmasına da yer vermişti. Suudi Arabistan ve Ürdün’deki Al Jazeera ofisleri bu kriz nedeniyle kapatılmıştı. Mısır’daki Al Jazeera ofisi ise 2013’den beri kapalı.

DAHLAN DEVREDE

Filistin’de El Fetih Hareketi’nin eski üst düzey yöneticilerinden olan Muhammed Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hamas’ın Gazze’de düzenlediği bir toplantıya video konferans yoluyla katıldı. Dahlan, Gazze’de krizleri hafifletmek için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti.

Dahlan, Mahmud Abbas’ı devirmek için komplo kurduğu suçlamaları sonrası 2011’de El Fetih yönetiminden çıkartılmıştı. 2012’den beri BAE’de yaşayan Dahlan, verdiği bir röportajda Filistin Devlet Başkanı olmak gibi bir hedefi olmadığını ifade etmişti. Haaretz gazetesi haziranda yayınladığı bir haberde İsrail, Mısır ve BAE’nin Türkiye ve Katar’ın Gazze’deki etkisini bitirmek için Dahlan’ı Gazze’nin başına getirmeyi planladığını yazmıştı. Halk arasında Dahlan’ın popülaritesi yüksek değil.