Mesa’nın En Yeni Projesi Kozyatağı’nda Yükseliyor

MESA KOZ, benzersiz konumu ile kent yaşamının da tam ortasında yer alıyor. Sayısız AVM, hastane ve eğitim kurumları, MESA KOZ’a sadece birkaç kilometre mesafede. MESA KOZ ile yaşama dair ihtiyaç duyulan tüm kentsel noktalar hemen yanı başınızda, elinizin altında. Bu nedenle MESA KOZ’da uzaklıklar, araçlarla ya da kilometrelerle değil, adımlarla ve birkaç dakikalık yürüme mesafesi uzaklıkta.

Sahil yolu, Minibüs Yolu, E-5, TEM, açılacak Kuzey Marmara Yolu’na ve boğaz köprülerinin her üçüne birden kolay bağlanma imkanı sağlayan kesişme noktasında yer alıyor. Kadıköy – Pendik Metro Hattı Kozyatağı Durağı’na ise birkaç adımlık yürüme mesafesinde. Bunun yanı sıra dileyenlere Bağdat Caddesi’ne 5 dakikada ulaşıp, yürüyüş yapma imkanı da sunuyor.

Tarihi yarımadaya kadar uzanan panoramik manzara



MESA KOZ, 280 bağımsız bölümden ve 28 kattan oluşuyor. Kendi içinde concierge, housekeeping ve vale hizmetleri sunuyor. 19’uncu kata kadar 1+1’ler ve 2+1’ler bulunuyor. Projenin 19’uncu katında ise tüm bağımsız birimlerin kullanabileceği, çok özel bir Lounge hizmet var. 19’uncu katın üstünde daha büyük 2+1’ler, 3+1 daireler ve 4+1 Penthouse seçenekleri bulunuyor ve sadece bu bölüme hizmet verecek özel bir asansör yer alıyor. MESA KOZ’un ayrıcalıkları arasında, tarihi yarımadaya kadar uzanan, deniz ve kentin de dahil olduğu panoramik eşsiz bir manzara da bulunuyor.

MESA KOZ, lansmana özel cazip fırsatlarla şimdi satışta. Lansman dönemine özel fiyatlarla ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın.