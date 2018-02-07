MESAM’da toplu istifa

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) deprem etkisi yaratan istifalar ardı ardına geldi. İki yıldır kurumun yönetim kurulu başkanlığını yürüten Orhan Gencebay’ın çarpıcı iddialarla görevini bırakmasının ardından, Fuat Güner, Recep Ergül, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna da yönetim kurulundan istifa etti. Olağan genel kurul öncesi MESAM’dan ayrılan beş isim, dün Gencebay’ın Etiler’deki ofisinde basın toplantısı düzenledi.



SUAT SUNA İHRAÇ EDİLDİ



İlk olarak söz alan Orhan Gencebay şöyle konuştu: “Verdiğim üç sayfalık dilekçede istifa nedenlerimi açıklamıştım. Recep Ergül, Fuat Güner ve Ahmet Selçuk İlkan’ın da rahatsızlıklarını dile getirerek bunları istifa dilekçelerine yazdıklarını öğrendim. Suat Suna ise sırf yönetim kurulu sayısal dengelerinin değişmesi için haysiyet kuruluna verilmiş ve ihraç edilmiştir. MESAM, şu anki yönetim şekliyle, bilgi yetersizliğiyle, sorunların üstüne gidememesiyle, eser sahipleri için yararlı çalışmalar yapamayacak durumdadır.”



İNSAN AYIRMAK NE HADDİME?



Kuruma ‘etnik ve mezhepsel örgütlenme’ suçlaması yönelterek istifa eden Gencebay, Arif Sağ’la aralarındaki sorunun bu nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben Yaradan’a sığınmış bir insanım. İnsan ayırmak ne haddime? Bu utanç verici bir durum olur.”



DOSTLUĞUMUZU ARİF BOZDU



“Benim Arif’le kişisel problemimin olması mümkün değil, sadece art niyetli yönetime tepkim var” diyen Orhan Gencebay, eski dostuyla barışıp barışmayacağı soruları üzerine şöyle dedi: “Yarım asırdan fazladır dostumdur. Ben onun gönlünü kıracak bir şey söylemem, ancak o söylemiştir. Dostluğu bozan kendisidir.”

Gencebay, MESAM toplantılarında şiddet uygulandığı iddialarına da “Zaman zaman şiddete başvurulmaya çalışılmış, ancak engellenmiştir” yanıtını verdi.