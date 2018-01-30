MESAM nedir? İşte MESAM’ın açılımı

Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), İstanbul'da yerleşik bir meslek kuruluşudur.Mesam, 11 ağustos 1986'da; Türkiye'de varolan ilk dört meslek birliğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk meslek birliği olarak başkanı olan sanatçı Yıldırım Gürses ve ekibi tarafından kurulmuştur. Müzik konusunda besteci, söz yazarı, aranjör ve editör gibi eser sahiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla oluşan birlik, dernek statüsündedir.



Telif haklarının kanunen geçerli olduğu ülkelerde MESAM gibi telif haklarını toplayıp dağıtımını yapan kuruluşlar bulunmaktadır. Her ülkenin ve her kuruluşun telif haklarına ilişkin kendi yasaları ve kuralları vardır. MESAM bu ülkelerde kullanılan eserlere ilişkin telifleri toplamak için bu kuruluşlarla “Karşılıklı Temsilcilik Sözleşmesi” imzalamaktadır. MESAM, imzaladığı bu sözleşmeler ile üyelerine bireysel takibin ve tahsilatın neredeyse imkânsız olduğu uluslararası alanda takip, tahsil ve koruma sağlar.



MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı temsilcilik anlaşmaları vasıtasıyla, 100’den fazla ülkede mekanik ve temsili alanda hem kendi üyelerinin haklarını koruma altına almıştır hem de dünya repertuarını Türk müzik kullanıcılarının hizmetine yasal olarak sunmuştur.