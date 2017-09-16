Mesajlar ortaya çıktı! 'Tanıdığınız dul ya da yaşı büyük bir bayan var mı?'

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme yöntemi "ByLock" yazışmaları da deliller arasında yer aldı. Operasyonlar kapsamında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Ş.G'nin, örgütün "abla" olarak tabir ettiği yapılanmasına mensup olduğu belirlendi. "ByLock"u aktif kullandığı da tespit edilen Ş.G. tutuklandı. Ş.G'nin "ByLock" yazışmalarında, örgüt üyelerini talimatıyla evlendirdiği ve boşanma kararı aldırdığı ortaya çıktı.



Üyelerini "mavi", "beyaz" renk kodlarıyla sınıflandıran örgütün, üyelerinin ne zaman, kiminle evleneceğine karar verdiği gibi ne kadar süreyle evli kalacağına da müdahil olduğu yazışmalarda yer aldı.



"Bizimkiler istemiş boşanmasını"



Ş.G'nin, FETÖ üyelerinin üzerindeki tesiri, "ByLock" yazışmalarına şu şekilde yansıdı:



- Cumartesi kaçta gelecekti arkadaş



- Ben 16.00-16.30 gibi Cemre'ye gelebilirim



- Geç demezseniz



- Abla bilet almadım daha ben ona diğer hafta da olabilir



- Var mı sizin tanıdığınız dul ya da yaşı büyük bir bayan



- 1980-78 arası abla



- Boşanmış bir abi var abla, büyüğümüz özel takibinde



- Mavi renkli biri, 1 çocuğu var abinin, bizimkiler istemiş boşanmasını, 78'li



- Biri daha var abla hiç evlenmemiş, 1972'li bu da beyaz renkli, kıyafet değişikliği gerekli her ikisinde de"



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Edirne'deki çatı davası için hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerde örgütün katalogdan evlilik yaptırdığı tespiti yer almıştı.





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