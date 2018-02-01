Mesajla para gönderme dönemi başladı

TURKCELL’in iletişim platformu BiP ile para gönderme dönemi başladı. Kullanıcıların mesajlaşır gibi para gönderebilmesini sağlayan BiP’in yeni özelliğinde iBAN ya da hesap numarası girilmesine de gerek kalmıyor. Turkcell’in ödeme çözümleri platformu Paycell ile entegre bir şekilde çalışan BiP ile günlük 350 TL, ayda ise 750 TL’ye kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor. Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor.

3 adımda yapılabilen BiP para transferini gerçekleştirebilmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

1) BiP’in iOS veya Android uygulamasını indirdikten sonra mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapın.

2) Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edin.

3) Eğer alıcıysanız ve Paycell Kartı’nız henüz yoksa, gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartınızı oluşturabilirsiniz. Sanal Kart sahipleri, paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde anında kullanabiliyor. Fiziksel Paycell Kart sahipleri ise anında paralarını yurtiçi ya da yurtdışında tüm internet ve mağaza içi alışverişlerinde harcayabiliyor. Fiziksel Paycell Kartlar ise Turkcell İletişim Merkezleri’nden satın alınabiliyor.





'BİR İLKE İMZA ATTIK'



Yeni özellikleriyle BiP’in her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu; “BiP’ten görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdik. Şu an BiP’in 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Yepyeni özelliğimiz para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Artık BiP’le mesaj gönderir gibi para gönderilebiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de BiP’te aktif hale gelecek. Eklenecek bu yeni özellikleriyle BiP dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek” dedi.