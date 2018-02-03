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Mesajla para gönderme dönemi

Hürriyet Haber
03.02.2018 - 00:13 | Son Güncelleme:

TURKCELL’in iletişim platformu BiP ile para gönderme dönemi başladı. Kullanıcıların mesajlaşır gibi para gönderebilmesini sağlayan BiP’in yeni özelliğinde iBAN ya da hesap numarası girilmesine de gerek kalmıyor.

Turkcell’in ödeme çözümleri platformu Paycell ile entegre bir şekilde çalışan BiP ile günlük 350 TL, ayda ise 750 TL’ye kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor. Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor. BiP para transferi şöyle yapılıyor: “Uygulamayı indirdikten sonra mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapın. Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edin.” Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, BiP’in her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çekti.

Etiketler: gazetehaberleri
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