Mesa’da ön talep fırsatı!

Kozyatağı’ndaki yaşam standartlarını yeniden yorumlayan MESA’nın bu özel projesi için ön talep fırsatından yararlanalar lansman öncesinde çok özel avantajlardan faydalanacaklar.



Türkiye inşaat sektörünün köklü ve öncü kuruluşu MESA, bölgedeki yaşam standartlarını yeniden belirleyecek Kozyatağı’ndaki ilk projesi için geri sayım başlattı. MESA, benzersiz konumuyla öne çıkan projeye yönelik, www.campaign.mesa.com.tr/kozyatagi/ Web sitesi ve 444 9 366 numaralı İletişim Merkezi üzerinden ön talep toplamaya başladı. Ön talepte bulunanlar, her detayı ayrı düşünülmüş ve bölgesi için referans olacak projede, konut seçiminden lansman öncesi avantajlarına kadar birçok ayrıcalıktan öncelikle yararlanma fırsatını yakalayacak.



Proje, uydu kentler kuran, bulundukları bazı bölgelere ismini veren MESA’nın Kozyatağı’ndaki ilk projesi konumunda. Yüksek standartları ve birçok üstün niteliği ile Kozyatağı’ndaki yaşamı yeni zirvesine taşıyacak olan MESA projesinde, 1+1’den 3+1’e kadar çeşitli tip ve büyüklükte toplam 280 konut ve çeşitli büyüklüklerde ticari alanlar bulunuyor. Özgün mimari tasarımı, zemin + 28 kat yüksekliği ile bölgesinin ikonik yapıları arasında yer alan MESA projesi, Kozyatağı’nda yaşam standartlarını yeniden belirleyecek.



İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki tüm ana arterlerinin buluşma noktasında bulunan MESA projesi, benzersiz konumu ile tüm ulaşım merkezlerine kısa ve kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Proje, D 100 (E-5), E 80 (TEM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Minibüs Yolu, Bağdat Caddesi’ni birbirine bağlayan, Kozyatağı Kavşağı’nın yanı başında bulunuyor. MESA projesi, Kadıköy – Tavşantepe Metro Hattı’ndaki Kozyatağı İstasyonu’na ise sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor.



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