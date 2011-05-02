Mesa Konutları prestijini yıllarca koruyor

İNŞAAT sektörünün en önemli ve en köklü şirketlerinden MESA, geride bıraktığı 42 yılda, yüzlerce projeyi tamamlarken, sektörde yüksek standartlar için bir referans noktası oluşturan bir marka olarak yerleşti. Toplam 7.5 milyon metrekarelik inşaat alanı ile yaklaşık 70 bin aileye yüksek standartlarda yaşam olanağı sağlayan MESA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, yıllar önce gerçekleştirdikleri projelerin bugün de prestijini korumaya devam ettiğini söyledi.

İNŞAAT sektörünün en önemli ve en köklü şirketlerinden MESA, geride bıraktığı 42 yılda, gerek yurtiçinde çeşitli illerde gerekse yurtdışında yüzlerce projeyi tamamlarken, özellikle konut alanında 'güven' ve 'kalite' ile anılan, sektörde yüksek standartlar için bir referans noktası oluşturan bir marka olarak yerleşti. Toplam 7.5 milyon metrekarelik inşaat alanı ile yaklaşık 70 bin aileye yüksek standartlarda yaşam olanağı sağlayan MESA'nın ilk yapılan bazı konutlarında, bugün üçüncü nesiller yaşıyor. Yıllar önce gerçekleştirdiği projeleri bugün de prestijini koruyan ve öncü olmaya devam eden MESA'nın projelerinde yaşam başladıktan sonra da hizmetler özveri ile devam ediyor. MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, konut yaşam süresinin ortalama 50 yıl olduğunu belirterek, "Konut alıcısının beklentileri ile kumar oynamak yerine konut yapımında geçmişi olan, ne verebileceği belli olan firmalardan konut alması, ilerde sorunlardan kurtulmasını sağlar" dedi.

Yıllara yayılan hizmet

Erhan Boysanoğlu, inşaat sektöründe pek rastlanılmayan bu kadar uzun bir geçmişe ve ürettikleri konut adedine bakıldığında, oldukça net sonuçlardan bahsetmenin mümkün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu güne kadar MESA kalite ve güvencesini taşıyan konutlarda geleneksel bir primden söz etmek mümkün. MESA imzalı konutlar, genelde projenin yapım sürecinde dahi prim yapar. Bununla birlikte projelerde yaşamın başlamasıyla birlikte henüz birkaç yıl içinde yüzde 100’lere ulaşan bir kazanım söz konusu olur ve bu süregelen yıllar içinde devam eder. Bu da MESA’nın tavizsiz bir şekilde sürdürdüğü kalite merkezli yaklaşımının yanı sıra yıllara yayılan hizmet anlayışının da bir sonucudur."

Bahçeşehir'de uydukent

MESA’yı sektördeki diğer firmalardan ayrıştıran en önemli özelliklerinden birinin arazi değerlendirme kabiliyeti olduğunu da ifade eden Boysanoğlu, şöyle konuştu: "Bunun en güzel örnekleri İstanbul’un gözde uydukenti Bahçeşehir ve Ankara’nın uydukenti Eskişehir Yolu çayyolu’dur. Türkiye’nin en önemli bu iki kentinin en önemli uydukentlerindeki oluşum, ilk yapılan MESA projeleri ile başlamıştır. Bugün için MESA’nın elinde imar çalışmaları süren yeterli arazi mevcut ama bunun yanında grup olarak en iyi yaptığımız işlerden biri olan arazi değerlendirme faaliyetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz."

Salt inşaat firması değil

MESA'nın salt bir inşaat firması olmadığını vurgulayan Boysanoğlu, "İşimizle ilgili hizmet dahil tüm alanlarda, grup bünyesindeki şirketlerimizle faaliyet yürütüyoruz. İmalat ve yapı teknojisi üretiyoruz. Özellikle toplu konut alanında çığır açan tünel kalıp teknolojisinde ve pazarında, dünyada en önde gelen şirketiz diğer kalıp teknojilerinde de önde yer alan şirketler arasındayız. Kurumsal bir yapıya ve geniş bir personel kadrosuna sahibiz. Dolayısıyla oldukça yüksek bir imalat kapasitesine sahibiz ve ihtiyaç halinde bu kabiliyetimizi istenilen düzeyde rahatlıkla daha da genişletebiliriz" diye konuştu.



Tema Park çalışmaları sürüyor

MESA'nın yeni proje bazında özellikle yılın ikinci yarısında yoğun bir dönem yaşayacağını söyleyen Erhan Boysanoğlu, "Kamuoyunca da yakından takip edilen ve Tema Park olarak bilinen İstanbul’a yeni merkez olacak çok yönlü proje, Türkiye’nin sembolü olacak ve Avrupa’nın hatta dünyanın sayılı projeleri arasında yer alacak. Şu an bu projeyle ilgili yoğun hazırlık çalışmaları yürütüyoruz. Bunun dışında kısa vadede çeşitli konut ve ticari projelerimiz de gündeme gelecek" diye konuştu.



İstanbul'da projeler olacak

2011 yılına sürdürdükleri projelerde ellerindeki yeterli konut stokuyla girdiklerini ifade eden Erhan Boysanoğlu, "İstanbul’da Çengelköy’de MESA ve MESA Nurol Bahçeşehir projeleri, Ankara’da Park Oran Evleri, Çamlıpark Evleri, İzmir’de Urla Evleri 2.Etap, Bodrum Yalıkavak Evleri projelerimiz var. Önümüzdeki dönem gerek konut ve gerekse ticari açıdan gerçekleştireceğimiz projelerde İstanbul ön plana çıkıyor. Kentin her iki yakasında da projelerimiz yer alacak" dedi.



Çengelköy'de MESA'nın satışları devam ediyor

TOPLAM 100 bin metrekarenin üzerinde bir alana kurulu olan Çengelköy’de MESA projesi ise, çevre dokusuyla uyumlu 6 farklı tipteki toplam 46 bloktan oluşuyor. 1+1’den, 6+1’e kadar farklı tipte, net 80 metrekareden, 290 metrekareye kadar çeşitli büyüklükteki toplam 298 konutun yer aldığı projede, daire ve dubleksler, 700 bin TL ile 1.9 milyon TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Çengelköy’de MESA, bulunmaz konumu ve eşsiz atmosferinin yanı sıra sunduğu çağdaş-seçkin yaşam olanakları ile yatırımdan ziyade kullanım amaçlı tercih edilen bir proje oldu. Yüzde 80’i yeşil alana ayrılan toplam 100 bin metrekarelik eşsiz bir alana kurulu Çengelköy’de MESA’nın proje büyüklüğü, yaklaşık 350 milyon lira civarında. Konut bedelinin yüzde 75’ine kadar maksimum 240 aya kadar kredi kullanılabiliyor. Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Şekerbank gibi bir çok banka ile uygun kredi koşulları sunuluyor.

http://www.mesa.com.tr