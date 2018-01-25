Meryem yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Meryem'i öldürecek mi?

Kanal D’nin entrika dozu yüksek sahneleriyle ön plana çıkan dizisi Meryem, 25. bölümüyle izleyici kitlesine nefes kesen dakikalar yaşattı.Meryem 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Suzan Şahika, Meryem ile yüzleşir. 25 yıllık sırların ortaya çıkacağını ifade eden Suzan Şahika, bundan herkesin etkileneceğini dile getirdi. Meryem, gelecek tehlikelerin farkındadır ve bu durum onu tedirgin etmeye başladı.



Herkesi sarsan şok ölümün yankıları devam etti. Savaş ve Meryem’in yüzleştiği bu acı gerçek, beraberinde başka ölümleri de getirdi. İntikam yemini eden Oktay, Derin’e bir ölümün daha gerçekleşeceğini söyledi. Derin, kendisine verilen ölüm emirlerine bir tane daha eklenmesinin ağırlığını yaşadı. Bunun yanı sıra Oktay, Meryem’in karşısına çıkmaya hazırlandı. Meryem’in kendisini özlediğini düşünen Oktay, ölmediğinin ortaya çıkmasını ve daha fazla gizli kalmamasını istedi.

Meryem, kendisine gelen gizemli mektupların arkasındaki gerçeği merak etti. Kendisini gizleyen şahıs, Meryem için adeta bir hayaletten farksızdır. Meryem de artık yüzleşmek ve gerçekleri öğrenmek istedi. Oktay’ın yaşadığından habersiz olan Meryem’i, büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı.