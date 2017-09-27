Meryem son bölümüyle nefes kesti! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Meryem, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Meryem Oktay’ı, Yurdal’ın rezidansında suçüstü yakaladı. Burcu ve Güçlü, kol düğmesinin kime ait olduğunu bulmaya kararlıydı. Son bölümün bitmesiyle yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Meryem dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Meryem dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI
Meryem Oktay’ı, Yurdal’ın rezidansında suçüstü yakalar. Burcu ve Güçlü, kol düğmesinin kime ait olduğunu bulmaya kararlıdır. Fakat onları büyük bir tehlike beklemektedir. Oktay’a deliler gibi aşık olmasına rağmen katil olduğunu öğrendikten sonra Beliz, Oktay’la ilgili bir karar vermek zorunda kalır.
İçini kimseye dökemeyen Meryem artık dayanamayıp Selma’ya kaza gecesi olanlarla ilgili bir itirafta bulunmak üzeredir. Uzak durması gereken Savaş ve Meryem olanlardan sonra artık çok daha yakınlardır. Arif ise konuşmak üzeredir ve ilk yapacağı şey Oktay’ın foyasını ortaya çıkarmaktır.
DİZİNİN KONUSU
Sevdiği adam için işlemediği suçu üstlenen bir kadın Meryem, Kariyer ve güç uğruna her şeyi yapabilecek bir Savcı Oktay, Âşık olduğu kadını kaybettikten sonra intikam hırsı ile gözü kararan Savaş…
Yağmurlu bir gecede yaşanan kaza bu üç insanın hayatını değiştirir. Adalet adamı Oktay güce, gücün adamı Savaş adalete muhtaç ilerler bu yolda.
Her iki adamın günahlarının yükünü Meryem çeker… Ta ki aşk denkleme dâhil olup, adaleti getirene kadar…
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