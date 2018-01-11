Meryem son bölümde Oktay geri döndü - Yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı

Meryem yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından izleyicilerin karşısına çıktı. Final sahnesiyle ekrana kilitleyen Meryem’in son bölüm finaliyle soru işaretleri çoğaldı. Oktay, Meryem’e zarar verecek mi? Yurdal Sargun cezaevine mi girecek? Burcu'yu bekleyen sürpriz ne?







YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Güçlü'nün aklında Burcu için güzel bir sürpriz vardır. Güçlü, bu büyük sürpriz için harekete geçer. Burcu, eve geldiğinde karşılaştığı tabloya çok şaşırır. İlginç mesajları okudukça durumdan süphelenmeye başlar. Güçlü ise Burcu'nun evinin önüne gelmiştir. Fakat Güçlü'den önce kapıdan içeri birisi girmek üzeredir. Burcu'yu bekleyen sürpriz ne? Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Berk ve Beliz, Yurdal’ın yerini öğrenmiştir. Burcu ise Güçlü’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Savaş’ın babasını sakladığını öğrenen Meryem’in bu duruma canı sıkılsa da Savaş’a güveni tamdır.



Oktay, ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş vardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur. Derin, annesi Suzan Şahika tarafından ona bakması için görevlendirilmiştir