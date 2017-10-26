Meryem son bölüm finaliyle ekrana kilitledi... Yeni fragman merak uyandırdı

Kanal D ekranlarının duygu yüklü dizisi Meryem'in 13. bölümü dün akşam yayınlandı. Duygu yüklü yüzleşmelerin yaşandığı son bölümde Savaş'ın ölümle burun buruna geldiği anları büyük bir dikkatle takip eden izleyiciler, finalde Oktay'ın yeni planına tanık oldu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte Meryem dizisinin yeni bölümünde ilk görüntüler!

Meryem, artık Savaş'a daha fazla yalan söylemek istemez. Oktay ile olan geçmişini yalan söylemeden Savaş'a anlatır. Duydukları karşısında Savaş çok şaşırır. Meryem'in Savaş'tan tek istediği intikam için hamle yapmamasıdır. Savaş, Meryem'in Oktay'a olan duygularını sorgular. Meryem, Oktay'a karşı bir şeyler hissetmediğini, olanların geçmişe ait olduğunu dürüst bir şekilde söyler. Bu önemli detay Meryem ve Savaş arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek? Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle 1 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem, Oktay’ın planı yüzünden Gülümser’in, Savaş ve Güçlü’nün annesi olduğunu öğrenmiştir, yıkılır.. Savaş kendisini affettirmek için Meryem’e gider, Selma’nın evinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Selma’nın eski kocası Mahmut Selma’yı kaçırmıştır. Durumun aciliyeti sebebiyle Meryem, Savaş, Güçlü ve Burcu aralarındaki sorunlara rağmen birlikte hareket etmeye karar verirler. Selma ile çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için birlikte yola çıkarlar.