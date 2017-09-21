Meryem son bölüm ardından yeni fragmanda şaşırtan itiraf

Meryem yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kanal D ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Meryem’in dün akşam yayınlanan son bölümünde Meryem’i durdurabilmek için harekete geçmeye hazırlanan Derin’in sıktığı silah sonucu, Oktay yaralandı. Derin’in tutuklanma ihtimaline karşı Savaş bir tercih yapmak zorunda kaldı. Meryem ile ailesi arasında kalan Savaş, yeni bir sınavlar karşılaştı. Son bölüm finaline Meryem’in tanık olduğu sahne damga vurdu. Beliz ve Oktay’ın ilişkisini öğrenip öğrenmediğini merak eden izleyiciler Meryem 9. bölüm fragmanıyla bambaşka ipuçları edindi. İşte yeni bölümden ilk detaylar!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem yeni bölümünde Sevinç ve bebeğinin ölümüyle sonuçlanan kaza en çok Meryem ile Savaş'ı etkilemişti. Savaş, evlenmeyi düşündüğü kadını kaybederken, Meryem işlemediği bir suçu üstlendiği için hapis cezası almıştı. Ayrıca Savaş'ın hedefi haline gelmiş ve hayatı mahvolmuştu. Zaman içinde her ikisi de yaşanan kazadan en çok zararı kendilerinin aldığını fark ederler. Meryem, sevgilisi Oktay'a olan güvenini kaybeder ve artık tüm yaşananlardan yorulduğunu fark eder.



Meryem'in gitmesini ve daha Oktay'ın verdiği zararı engellemek isteyen Savaş, onu korumaya çalışır. İkili arasındaki yüzleşme ise üstü örtülü gerçekleri ortaya çıkarmaya başlar. Meryem, Savaş'ın daha fazla zarar görmemesi için sakladığı gerçeği söylemeye hazırlanır.

Meryem, merakla beklenen yeni bölümüyle 27 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!