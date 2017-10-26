Meryem şarkısı Ayça'dan geldi

Yapımcılığını TMC’nin üstlendiği, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç ve Cemal Toktaş’ın paylaştığı “Meryem”, her çarşamba milyonları ekran başına toplamaya devam ediyor.

Bu arada sevilen diziden bir de sürpriz geldi. Genç oyuncu Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz günlerde dizinin müziklerinde imzası olan Kıraç’la beraber stüdyoya girdi. Dizide kullanılacak bir şarkıda düet yapan ikili, stüdyoda çekilen fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

Kıraç’ın stüdyosunda gerçekleşen kayıtlarla ilgili detay verilmezken, ünlü müzisyen performansını çok beğendiği Turan ile yeni müzikal işbirliklerinin olabileceği sinyalini verdi, “Yakında sürprizlerimiz olabilir” dedi. Turan ise bu sürpriz hakkında şöyle konuştu: “Sahne ile tanışmama müzik aşkım sebep olmuştu. O zamanlar içimde yaşattığım oyuncudan habersizdim. Oyuncu Ayça, müzik âşığı Ayça’ya fark atıp geçti ama belli ki halen içimde bu sevgi devam ediyor. ‘Meryem’ beni Kıraç ile buluşturdu. Onunla birlikte bir şarkı söyledik ‘Meryem’ için. Sevdiğim bir sanatçıyla özel bir anı olacak benim için. Heyecan verici ve de keyifli.

Ayça Ayşin Turan, Meryem dizisinde Meryem Akça karakteriyle her Çarşamba ekrana geliyor.