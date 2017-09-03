Meryem dizisinin 6. bölüm 2. fragmanında Oktay köşeye sıkışıyor

Meryem yeni bölüm fragmanları izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Furkan Andıç ve Ayça Ayşin Turan'ın olduğu Meryem’in 6 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak olan 6. bölümünden kesitler sunan fragmanlar çarpıcı gelişmelerin ipucunu verdi. Özellikle Savaş’ın tüm gerçekleri anlattığı anlar büyük bir merak uyandırdı.Meryem sonunda Oktay’ı korumaktan vazgeçip her şeyi itiraf edecek mi? Oktay savcılık görevinden azledilecek mi? Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Oktay'ın başı belada! Savaş, doğru bildiği tüm gerçekleri anlatıyor! Savaş'ın "kredi çektim" diyerek harcadığı paraların arkasındaki gizem gün yüzüne çıkar. Savaş, Oktay ve Meryem arasındaki ilişkinin detaylarını polise ifade verir. Görevini kötüye kullandığını ifade ederek Oktay'ın köşeye sıkışmasını sağlar. Savaş'ın sözlerinden etkilenen Meryem ise Oktay'ın söylediklerine inanmıyor!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Meryem ve Oktay’ın sevgili olduklarını öğrenmek üzeredir. Oktay’ın tüm engelleme çabasına rağmen Savaş, Meryem ve Oktay’ın birlikte oldukları otel odasına dalar. Gördükleri onu şoke eder. Turan Ersoy, Sargun Holding’in yolsuzluk davası için tekrar İstanbul’a gelmiştir. Savaş, babasının ne kadar korktuğunu görür ama her zaman doğrulardan yanadır. Meryem’e onu çıkaranın Turan Ersoy olduğunu ve Oktay’ın babasından para aldığını ispatlamak için elinden geleni yapacaktır. Meryem onu hapisten kurtaran kişinin Oktay değil, Turan olduğunu öğrenmek üzeredir.